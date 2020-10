Tennis, Fabio Fognini è positivo al Covid-19

nel secondo round del Sardegna Open, torneo ATP 250 che si svolge sui campi in terra battuta del Forte Village di Pula. Il ligure, numero 16 del mondo e primo favorito, sarà sostituito dal croato. Fognini è stato posto in isolamento come richiesto dai protocolli di torneo e ATP. Tutte le persone con le quali era in contatto diretto sono state poste in isolamento amministrativo e hanno ricevuto nuovi tamponi, secondo il protocollo sanitario.

La Direzione Sanitaria del Forte Village e la ASL locale sono responsabili delle procedure previste in tali casi. "I sintomi sono molto lievi, un po' di tosse e febbre, mal di testa....ma purtroppo è arrivata questa notizia" ha scritto Fognini sui social. "Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò presto".