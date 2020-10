Red Dead Online: Alce Vermiglio Leggendario avvistato nel Tall Trees

Parla con Harriet per avviare questa missione di avvistamento. Se decidi di uccidere l’alce vermiglio, porta la sua pelle al negozio da trapper di Gus Macmillan per trasformarla in uno splendido soprabito con copricapo. Gus ti pagherà il 50% in più per tutte le pelli di orso, se ti dovesse capitare di cacciarne uno durante i tuoi viaggi durante la settimana.

SERIE IN EVIDENZA: NUOVE SPARATORIE

Lanciati in una classica Serie di Sparatorie in nuove ambientazioni nelle Serie in evidenza della settimana. Sia le varianti tutti contro tutti e quelle a squadre includono la città portuale di Blackwater, il campo di battaglia storico di Bolger Glade, il porto di Saint Denis, l’avamposto di frontiera di Tumbleweed e la tenuta.

IL PASS FUORILEGGE 3 TERMINA IL 19 OTTOBRE

Questa è l’ultima settimana per approfittare del Wheeler, Rawson & Co. Club e del Pass Fuorilegge 3: se desideravi la Fibbia Spirito dorato o la Maschera da bandito, hai tempo fino al 19 ottobre per cercare di ottenerle. Come dono di ringraziamento, questa settimana i possessori del Pass Fuorilegge 3 riceveranno 10 Medicine speciali, 5 Gioielli smarriti e 200 munizioni sedative; questa settimana, chi ha superato il rango 50 riceverà un paio di Chaps Griffith e il Cappello Caffyns in una colorazione selezionata.

BONUS E VANTAGGI

La stagione di caccia continua! Giocando a Red Dead Online dal 13 al 19 ottobre riceverai una ricompensa per 5 Tonici mimetici e 50 Cartucce Nitro Express. Caccia o seda l’alce vermiglio leggendario per ottenere una fondina mancina gratuita di rango 70 o inferiore. Cacciare nella frontiera non è semplice, quindi assicurati di avere con te tutto il necessario. Questa settimana tutte le esche sono a metà prezzo, mentre i fucili a canna liscia e il Fucile per elefanti a canna rigata sono scontati del 40% presso tutti gli armaioli.

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 19 ottobre riceveranno ricompense per un tema del Saloon e per un abito, un accessorio o un’emote di un Ruolo a scelta, 6.000 PE del Club e 10 unità di ciascuno dei seguenti articoli: gin, brandy, rum, fagioli stufati e Jolly Jack’s.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

