Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: senza sintomi e in isolamento

Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus, a diffondere la notizia è il quotidiano portoghese Record. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al covid, annuncia il quotidiano "Record". Solo pochi giorni fa, durante la diretta settimanale sui social, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto riferimento alla partita non giocata tra Napoli e Juventus, dicendo: "Abbiamo evitato infettare Cristiano Ronaldo ".

Scrive Record : Cristiano Ronaldo è stato infettato da Covid-19. Il 35enne nazionale portoghese è risultato positivo alla malattia e salterà la partita della squadra portoghese questo mercoledì contro la Svezia, contando per la fase a gironi della Lega delle Nazioni. Il nazionale portoghese sta andando bene, senza sintomi e in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti.