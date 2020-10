Il presidente Donald Trump è guarito dal Covid-19 : Ma gli esperti hanno dubbi

Ciò è stato spiegato dalSean Conley. Il dettaglio - riportato da vari media americani - lascia perplessi molti esperti che si dicono cauti sulla reale accuratezza di questo tipo di test, che non è stato ancora sufficientemente dimostrato.

BinaxNOW - scrive il New York Times - costa $ 5, verifica la presenza di una proteina prodotta da Covid. Intanto il primo incontro dopo la sua malattia per il presidente Usa. "Sono immune adesso. Mi sento forte. Vi abbraccio tutti", ha detto ai fan in Florida. "I blocchi stanno uccidendo i paesi di tutto il mondo", aveva precedentemente twittato, esortando i governatori a revocare le misure anti-Covid. "Con le manifestazioni, Trump cerca guai", ha detto il virologo Anthony Fauci. "È irresponsabile, ha mentito sul virus e non ha alcun piano per combatterlo", ha detto lo sfidante democratico Biden.