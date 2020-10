Maltempo : Allerta meteo per temporali su 14 regioni

Il maltempo è tornato a mettere in ginocchio l'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo per temporali in 14 regioni. Ecco quali.

Una profonda origine nord-atlantica rende instabili le condizioni meteorologiche sulla nostra penisola, provocando, a partire da oggi, piogge, anche temporali, su gran parte delle regioni centro-meridionali. Il disturbo sarà accompagnato da un significativo rafforzamento della ventilazione e da un graduale calo termico.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Direzione della Protezione Civile d'intesa con le Regioni interessate - preposte all'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori colpiti - ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che segue ed estende quello emesso ieri. I fenomeni meteorologici, impattando sulle diverse regioni del Paese, potrebbero determinare le criticità idrogeologiche che sono riportate, in sintesi nazionale, nel bollettino di criticità e allerta nazionale disponibile sul sito web del Dipartimento.

Le previsioni dell'avviso di oggi domenica 11 ottobre, sono di piogge generalizzate, comprese piogge o temporali, sulla Sicilia. Dalle prime ore di domani, lunedì 12 ottobre, le piogge si estendono a Basilicata, Calabria e Puglia, poi Abruzzo e Molise. Il fenomeno sarà accompagnato da forti rovesci, grandinate locali e forti raffiche di vento. Si prevede inoltre che domani persistano venti da forti a tempestosi, con raffiche provenienti dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna e dai quadranti occidentali sulla Sicilia.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni attesi, per domani, lunedì 12 ottobre, è stata valutata un'allerta arancione su parte della Puglia. Allarme giallo sugli altri settori della Puglia, su parte del Veneto, Toscana e Sardegna e su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. La tavola meteorologica e le criticità attese sull'Italia vengono aggiornate quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evoluzione dei fenomeni, e sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, nonché le norme generali di cosa fare in caso di maltempo.

Secondo quanto riportato dal sito della Protezione civile, è stata diramata allerta meteo arancione per domani, lunedì 12 ottobre sulla Puglia, in particolare per criticità attese nelle zone del Salento, Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Su altre 14 regioni l’allerta per temporali è invece di livello giallo: