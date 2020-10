Mali: liberati due ostaggi italiani Nicola Chiacchio e Pier Luigi Maccalli

Lo ha riferito il governo dello stato africano del. Il sacerdote Maccalli della diocesi di Crema è stato rapito durante una missione in Niger nel 2018. Ad aprile il quotidianoha pubblicato un video in cui il sacerdote lombardo era imprigionato con Chiacchio, di cui si erano perse le tracce durante una vacanza.

Maccalli e Chiacchio "sono liberi e stanno bene", scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, salutando la "bella notizia". "Erano stati rapiti da un gruppo jihadista", spiega Di Maio, "grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per portarli a casa". Il premier Giuseppe Conte ha riferito su Twitter che i due stanno tornando in Italia.