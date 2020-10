Chi è il famoso cantante italiano pizzicato in strada mentre bacia un uomo misterioso

Dopo Gabriel Garko, si dice che un altro artista stia per dichiarare la sua omosessualità. Stiamo parlando di un misterioso cantante pizzicato che bacia un ragazzo alla Stazione Centrale di Milano. Lo scoop clamoroso è stato lanciato nel pomeriggio da Dagospia, senza però fornire dettagli che possano rivelare l'identità dell'interessato.

Alberto Dandolo attraverso il sito Dagospia ha lanciato un'indiscrezione che fa tremare il web. Un noto cantante di musica italiano è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con uno sconosciuto. Il volto dell'artista è stato pixelato, ma grazie ad alcuni dettagli non sarebbe difficile risalire al suo nome. Per adesso nessuno si sbilancia o azzarda a far nomi, ma entro poche ore si conoscerà sicuramente l'identità del cantante misterioso.

Ecco le parole di Dagospia

DANDOLO EXTRA-SCOOP! – CHI È IL FAMOSISSIMO E ASSAI MACHO CANTANTE ITALIANO PIZZICATO A LIMONARE CON UN VIRILE MASCHIONE? LUI, SEX SYMBOL ADORATO DALLE DONNE, VIENE PRESO CON PASSIONE DAL VIRILE COMPAGNO, CHE GLI STRIZZA IL CULO MENTRE LO BACIA – LE IMMAGINI SONO FINITE SULLE SCRIVANIE DEI DIRETTORI DEI MEJO GIORNALONI E PERIODICI Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia? L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?