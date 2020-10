Mi Store Italia apre anche a Torino

Xiaomi continua a espandere la propria presenza sul territorio italiano per essere sempre più vicina ai propri Mi Fan, annunciando l’apertura di un nuovo Mi Store in provincia di Torino.

Venerdì 23 ottobre sarà un giorno da segnarsi in agenda: il nuovo Mi Store aprirà ufficialmente le sue porte all’interno del centro commerciale Shopville Le Gru, in via Crea 10 a Grugliasco. La cerimonia di inaugurazione sarà alle ore 10:30 con il celebre rito del taglio del nastro.

“L’inaugurazione del Mi Store di Torino segue la recente apertura di settimana scorsa a Salerno e rappresenta un segnale importante, nonché il segno più tangibile dei nostri risultati sul mercato italiano. Continuiamo a lavorare con Mi Store Italia per avvicinare sempre più persone a uno stile di vita connesso più intelligente, attraverso un’esperienza personalizzata e coinvolgente in un luogo privilegiato dove toccare con mano l’ampia varietà dell’ecosistema dei nostri prodotti” – dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

In occasione della nuova apertura ci sarà un “sottocosto” su tanti prodotti e sorprese per tutte le persone che parteciperanno. Come sempre, nel nuovo Mi Store verranno rispettati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e verranno messe in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.

