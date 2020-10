La super sexy Sarah Nile ... ma cosa fa dopo il GF Vip,?

Con la sua bellezza mozzafiato e le curve provocanti, Sarah Nile è stata senza dubbio una delle contendenti più seducenti del Grande Fratello, ma dopo una carriera come modella e showgirl, si è gradualmente allontanata dal mondo delle luci della ribalta.

Con i suoi baci a Veronica Ciardi, Sarah Nile ha incendiato la casa del GF Vip, dove molti sono rimasti a bocca aperta per la sua bellezza incontenibile e il fisico mozzafiato. Non è un caso che Nile abbia anche posato come modella e lavorato come showgirl, ma poi si è gradualmente allontanata dal mondo dei riflettori. Dal 2017 è sposata con l'imprenditore campano Pierluigi Montuoro. L'ex gieffina avrebbe anche iniziato a lavorare come assistente in un prestigioso studio di chirurgia plastica.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello, Sarah Nile ha deciso di cambiare vita e non partecipare più a nessun programma televisivo. Sui social qualcuno ha criticato Sarah Nile, affermando che negli anni l'ex gieffina "ha abusato della chirurgia plastica". La voce non ha mai trovato conferma e, inoltre, la sua bellezza è ricordata da molti dal momento in cui è apparsa nel reality più visto d'Italia.