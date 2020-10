Paola Caruso : La sexy anteprima del calendario hot

La bonas Paola Caruso senza veli posa per il calendario 2021 di For Men Magazine. Paola ha condiviso la gioia con i suoi follower mostrando loro una piccola anteprima del calendario di cui sarà protagonista. La si vede sdraiata su una roccia, con i capelli morbidi e il trucco molto prominente, pronta a far impazzire tutti i lettori.

Nell'immagine pubblicata i seni sono censurati con due stelle, ma la fantasia degli utenti riesce a completare la foto che ritrae l'ex Bonas d'Avanti un altro. Questa volta ha deciso di regalare ai suoi fan scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza, mostrandosi totalmente nuda in un calendario che accompagnerà il prossimo 2021. Una grande novità professionale per Caruso, che non ha vissuto bene il periodo Coronavirus, soprattutto economicamente, avendo dovuto rinunciare a soldi per eventi che non si sono verificati.

La Caruso è diventata la madre del piccolo Michele, ma non vi è alcun segno di gravidanza sul suo corpo. Abbandonata dal padre del bambino, Paola alleva il figlio da sola, con il sostegno morale della madre adottiva e della madre naturale, ritrovata in televisione grazie all'impegno di Barbara D'Urso.