Bollettino Coronavirus mercoledì 7 : I numeri dicono situazione seria

Significativo aumento dei nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: 3.678, ossia 1.001 in più, con 125mila tamponi (+25mila). Lo comunica il ministero della Salute che registra anche 31 decessi (+3). Gli attualmente contagiati salgono così a 62.567 (+2.442), mentre sono 1.204 i pazienti guariti o dimessi. Nelle terapie intensive ci sono 337 pazienti (+18). La Regione con il maggior numero di nuovi casi positivi è la Campania con 544, seguita dalla Lombardia con 520 e dal Veneto con 375.

"I numeri che arrivano anche in queste ore ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla". Così il. "Con le scelte di oggi segniamo un cambio: non più ordinanze per allargare, ma ordinanze che cominciano a dire 'attenzione perché la situazione è seria e delicata'",ha detto. E il: abbiamo numeri ancora gestibili,ma prepariamoci,perché possono crescere.Pronti ad aumento delle terapie intensive.

"Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa fase: le mascherine d'ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento". Così il premier Conte dopo l'ok alla proroga dello stato di emergenza. "C'è una risalita della curva dei contagi", la tutela della salute "è al primo posto", sottolinea. E raccomanda di adottare "comportamenti adeguati anche in famiglia": se riceviamo amici e parenti "stiamo attenti".