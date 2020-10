Tom Cruise a Roma per Mission Impossible fa il test Covid-19

, al Policlinico Umberto I. Dopo lo stupore del trovarsi in fila con una star di Hollywood, molti romani hanno chiesto all'attore autografi e selfie, immortalandolo in video. Il film ha scene girate tra Castel Sant'Angelo e il Rione Monti e prevede inseguimenti mozzafiato nelle vie del centro. Budget in Italia, 35 milioni, di cui oltre 18 spesi a Roma.

Nel cast del film ci sono anche Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Henry Czerny, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff e Ving Rhames.