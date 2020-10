Brawlhalla nuovi personaggi da The Walking Dead

Michonne, Rick Grimes e Daryl Dixon di The Walking Dead di AMC arriveranno in Brawlhalla come epici crossover dal 14 ottobre

Ubisoft annuncia che Michonne, Rick Grimes e Daryl Dixon della serie TV The Walking Dead di AMC saranno disponibili dal 14 ottobre nel gioco di combattimenti Brawlhalla come epici crossover.

Con il loro arrivo in Brawlhalla il 14 ottobre, inizierà anche uno speciale evento di gioco che includerà una nuova modalità in cui i giocatori e i loro amici dovranno combattere per respingere ondate infinite di erranti il più a lungo possibile. L’evento di gioco includerà anche una nuova mappa, basata sulla prigione dei superstiti delle stagioni 3 e 4 di The Walking Dead, oltre a un novo podio e un nuovo effetto KO. Michonne sarà un epico crossover per Koji, Rick Grimes per Barraza e Daryl Dixon per Ember.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo tra oltre 50 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale.

Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS e Android, dove i giocatori possono partecipare a partite personalizzate e prendere parte al matchmaking online tutti insieme.

Video: https://youtu.be/tJdm3S7z3cI



Per maggiori informazioni su Brawlhalla, visitare https://www.brawlhalla.com/.

Per tutte le ultime novità su Brawlhalla e gli altri giochi Ubisoft, visitare: https://news.ubisoft.com/.

