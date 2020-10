Nuove tecnologie di connettività al servizio del turismo.

Le nuove tecnologie di connettività al servizio della ripartenza del turismo: Wi-Fi Hotel e Cambium Networks ancora insieme all’Hospitality Day e al TTG di Rimini.



Cambium Networks e Wi-Fi Hotel saranno presenti ai due eventi chiave del turismo italiano per sottolineare il loro impegno nell’evoluzione del settore e la loro volontà di riaprire i contatti col mercato in questo travagliato 2020. Dal 13 al 16 ottobre a Rimini.



Nonostante le vicissitudini che il turismo ha attraversato quest’anno, i segni di ripresa ci sono stati e c’è voglia di riavviare con decisione anche il percorso di evoluzione tecnologica di cui il settore ha certamente bisogno per aumentare la competitività e migliorare i processi gestionali.

Cambium Networks e Wi-Fi Hotel riaffermano la propria partnership nel comparto delle soluzioni di connettività dedicate all’hospitality e parteciperanno insieme all’Hospitaity Day del 13 ottobre al Palacongressi di Rimini e dal 14 al 16 al TTG, nel Quartiere Fieristico, sempre a Rimini.

All’Hospitality Day, dove Wi-Fi Hotel sarà Silver Sponsor, Luca Fronzoni, CEO di Wi-Fi Hotel, terrà un seminario intitolato “Vendere servizi aggiuntivi, deliziare gli ospiti e raddoppiare le recensioni automaticamente”. (Sala del Borgo, ore 11:30)

REPORT THIS AD

La tecnologia e le nuove frontiere dell’automazione in ambito marketing oggi consentono a qualsiasi struttura ricettiva di aumentare le revenue di percentuali a doppia cifra vendendo servizi ancillari, di raddoppiare le recensioni positive sui portali scalando le classifiche di destinazione e di migliorare l’esperienza degli ospiti nonchè la qualità del loro soggiorno. Tutto questo in modo completamente automatizzato, senza necessità di compiere alcuna azione.

Luca Fronzoni parteciperà inoltre alla tavola rotonda “Brand Reputation System a confronto.” (Arena Revenue Management, ore 15:00).

Al TTG Cambium Networks e Wi-Fi Hotel saranno allo stand A1/032, e il giorno 15 alle ore 15:00 sarà tenuto un seminario presso la Design Arena – Pad. C2. Tra le novità di cui si parlerà vi sarà il lancio del modulo Whatsapp per le soluzioni sviluppate da Wi-Fi Hotel.

Per ulteriori informazioni: https://itblog.cambiumnetworks.com/news/

Leggi su insidethegame.home.blog