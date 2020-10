Red Dead Online: avvistato Orso Spirito Dorato nella Big Valley

Nella Big Valley sono stati ritrovati i cadaveri di alcuni bracconieri massacrati dall’enorme orso spirito dorato. È conosciuto per la sua folta pelliccia dorata che cattura l’occhio di molti bracconieri. Parla con Harriet per avviare la missione di avvistamento, ma fai attenzione: un incontro con questa bestia può diventare fatale in un attimo.

Prendi un campione o uccidi l’orso spirito dorato per ottenere il 50% di sconto su un articolo per Naturalisti di rango Affermato o superiore e portane la pelle al negozio da trapper di Gus per avere un soprabito personalizzato in pelliccia d’orso. Quando vai da Harriet, prendi le nuove note di Studi sul vitalismo e trova dell’Harrietum Officinalis per completare la tua trasformazione in cinghiale selvatico.

RICOMPENSE

Oltre a tutte le possibilità di ricevere le ricompense offerte dal Wheeler Rawson & Co. Club e dal Pass Fuorilegge 3, questa settimana tutti i giocatori riceveranno 5.000 PE del Club semplicemente effettuando l’accesso a Red Dead Online tra il 6 e il 12 ottobre.

BONUS

I giocatori potranno ottenere PE doppi dalle missioni dei Ruoli, incluse taglie, missioni di vendita per Distillatori e Commercianti, missioni da contrabbandiere e della Storia del Distillatore e missioni Animali in trappola e di avvistamento per Naturalisti. Inoltre, eventi Free Roam, Rese dei conti, gare, La terra delle opportunità e missioni Free Roam elargiranno tutti PE doppi fino al 12 ottobre.

SCONTI PER NATURALISTI

Gli aspiranti Naturalisti possono approfittare di uno sconto di 5 Lingotti d’Oro sulla Guida da campo alla fauna di Harriet e del 40% su tutti gli articoli per Naturalisti. Così potrai iniziare le tue avventure nella natura con il piede giusto. Inoltre, se vuoi acquistare amuleti da Gus, risparmierai il 30% sul costo di creazione.

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

In più, i membri di Prime Gaming riceveranno ricompense per un tema del Saloon, un abito, un accessorio o un’emote a scelta di un qualunque Ruolo gratis, 6.000 PE del Pass Fuorilegge e 10 unità di ciascuno dei seguenti articoli: gin, brandy, rum, fagioli stufati e Jolly Jack’s, fino al 12 ottobre.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

