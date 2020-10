Il Premier Conte rassicura : Non ci sarà un nuovo lockdown

". Queste le parole del, "".

E poi aggiunge : "Siamo in una situazione diversa dalla fase iniziale, quella più acuta.Il contagio continua, ma siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consenntirà di intervenire in modo mirato"





Al governatore della Liguria Toti :"Non chiuderemo bar ristoranti e locali introducendo di fatto un coprifuoco".

Intanto la ministra dell'Istruzione, Azzolina, al termine di una riunione con l'ISS e il Cts, in cui è stato tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole :"Restiamo molto prudenti ma al momento i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti. La scuola non ha avuto un impatto sui contagi, gli studenti positivi sono 1492, 349 i contagi nel personale docente, 116 tra il personale non docente. Per gli studenti la percentuale è dello 0,021%".