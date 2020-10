Ghost of Tsushima: Legends e New Game+ dal 16 ottobre!

Grazie per il sostegno siamo emozionati all’idea di pubblicare un importante aggiornamento per Ghost of Tsushima, versione 1.1, il 16 ottobre.

La versione 1.1 è un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Ghost of Tsushima. Con l’aggiornamento è previsto il lancio di Ghost of Tsushima: Legends, che offrirà una nuova esperienza cooperativa online e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Ghost of Tsushima. Inoltre ci sarà anche una Nuova modalità per la campagna giocatore singolo!

Ghost of Tsushima: Legends presenta sia missioni della storia per 2 giocatori che missioni sopravvivenza per 4, nonché una modalità Incursione che verrà rilasciata nelle settimane successive al lancio. Per giocare con altri utenti sono richiesti una connessione a Internet e un abbonamento PlayStation Plus attivo.

Nella versione 1.1 farà la comparsa un nuovo personaggio, Gyozen il Cantastorie, presente in diverse città di Tushima! Gyozen è l’autore e custode delle storie che troverete in Ghost of Tsushima: Legends, ogni volta che vorrete sarà felice di condividere con voi.

In Ghost of Tsushima: Legends, sarà possibile scegliere tra quattro diverse classi, Samurai, Cacciatore, Ronin e Assassino, ognuna con caratteristiche uniche. Ogni classe potrà sbloccare un’abilità alternativa e ottenere armi a distanza e amuleti specifici.

https://youtu.be/lX_m84FcQII



La versione 1.1 verrà rilasciata il 16 ottobre.

fonte: https://blog.it.playstation.com/

