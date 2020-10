Covid-19 e influenza? La prevenzione è decisiva per stare tranquilli

In media, le malattie influenzali colpiscono ogni anno il 9% della popolazione italiana, con una mortalità stimata intorno agli 8.000 casi all'anno (dati Influnet - ISS).

La prossima stagione influenzale sarà resa più complicata dalla contemporanea circolazione del virus influenzale e del Covid-19, con un impatto potenzialmente molto grave sul servizio sanitario e sulla salute pubblica in generale. È quindi necessario pensare a strategie per limitare il più possibile questo impatto. La strategia più rilevante da applicare in primo luogo è quella della prevenzione.

È noto che il virus dell'influenza e SARS-CoV-2 condividono molte caratteristiche, principalmente la via della trasmissione aerea. Le prove hanno dimostrato che i dispositivi di protezione individuale sono molto efficaci nel ridurre la trasmissione, e quindi le conseguenze, di entrambi i virus, inclusa la mortalità associata. Oltre ai dispositivi di protezione, tra le altre misure preventive, potrebbero essere necessarie nuove restrizioni per ridurre il contatto tra persone e rallentare la crescita esponenziale di nuovi casi.





Anche la vaccinazione fa parte delle misure preventive. Ci sono molti vaccini SARS-CoV-2 attualmente in una fase di sperimentazione più o meno avanzata, ma nessuno di loro sarà probabilmente disponibile fino al 2021.

Il vaccino antinfluenzale, invece, è sempre disponibile prima di ogni stagione invernale. Sarà fondamentale ottenere una copertura più elevata rispetto agli anni precedenti ed estendere la raccomandazione a tutta la popolazione, in particolare ai bambini. Questi ultimi, infatti, sembrano essere maggiormente colpiti moderatamente dal Covid-19, ma sono tra i più colpiti da malattie influenzali e quindi tra quelli che trasmettono e diffondono maggiormente il virus. Quanto alla cura, ciò che rende particolarmente rischiosa l'influenza sono le sue complicanze, che sono all'origine di molti ricoveri.

Per Covid-19 oggi ci farmaci efficaci, come il remdesivir, ma ci sono ancora molti aspetti da esplorare e terapie ancora in fase di studio. In conclusione, l'attuale situazione della pandemia in Italia suggerisce che, vista l'imminente circolazione del virus influenzale, sarà estremamente importante concentrarsi su larga scala sulle due misure di prevenzione di provata efficacia attualmente disponibili: vaccinazione estesa e indossare sempre le mascherine. Solo in questo modo potremo evitare il sovraccarico del servizio sanitario nazionale, garantire un'adeguata assistenza ad ogni cittadino e soprattutto prevenire la diffusione dei due virus e le loro pericolose conseguenze.