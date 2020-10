GTA Online: ricompense doppie nelle missioni per veicoli speciali

In più bonus aggiuntivi in Lotte tra business, serie di modalità Competizione al Diamond e altro

Chi non ha voglia di vagare per la città in veicoli modificati come il Phantom Wedge o la Rocket Voltic? Soddisfa i tuoi istinti e guadagna grazie alle ricompense doppie nelle missioni per veicoli speciali.

Passa dall’ufficio e utilizza il computer Securoserv per avviare queste missioni e ottenere ricompense doppie; in più, sblocca il consueto sconto per Warstock Cache & Carry. Potrai aggiungere al tuo parco veicoli multiuso un trio di veicoli speciali, tutti scontati del 40%: si tratta del Ramp Buggy, del Blazer Aqua e del Phantom Wedge.

Ricompense doppie in Lotte tra business e altro

Se preferisci competere a sangue freddo nell’ambiente capitalistico del mercato nero, tieni d’occhio le Lotte tra business in Freemode: questa settimana fruttano GTA$ e RP doppi. Vincendo una Lotta tra business Carico evento riceverai la maglietta Claim What’s Yours.

Ricompense doppie nella serie di modalità Competizione al Diamond

Sia i giocatori d’azzardo che i cecchini possono darsi appuntamento al Casinò e Resort Diamond per una resa dei conti nella serie di modalità Competizione al Diamond, che frutta GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Avvicinati all’icona della serie di sfide del bunker vicino al Casinò e Resort Diamond sulla mappa per partecipare.

Gioca a GTA Online tra l’1 e il 7 ottobre per ricevere la maglietta Diamond classica rossa, un ricordo dei bei tempi andati con ancora meno regole e meno controlli governativi.

Il primo premio della settimana: Coil Brawler

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e molto altro. Il primo premio della settimana è il Coil Brawler, un fuoristrada con abbastanza cavalli da affrontare anche i terreni più difficili.

SCONTI

Questa settimana le spese necessarie ad avviare una carriera da CEO sono meno gravose, grazie a una serie di sconti speciali sugli uffici e sui magazzini veicoli. Ecco la lista completa.

Tutti gli uffici

Tutti i magazzini veicoli

Blazer Aqua

Phantom Wedge

30% di sconto su tutte le personalizzazioni per uffici

Arredamento

Cambio del nome dell’organizzazione

Cassaforte

Armadietto delle armi

Alloggio

Assistente personale

Veicoli aggiuntivi

BF Club: 25% di sconto

Ramp Buggy: 40% di sconto

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche:

Night club di Vespucci Canals gratis,

40% di sconto sullo Yosemite Rancher,

70% di sconto sul Declasse Drift Yosemite

I membri di Prime Gaming che collegano il proprio account Amazon all’account del Social Club di Rockstar Games riceveranno un bonus irripetibile da 1.000.000 di GTA$ che sarà depositato sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dal collegamento.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

