La mamma di di Nadia Toffa : Vorrei la ricordassero come una persona buona

In occasione dell'uscita del secondo libro di Nadia Toffa, dal titolo “Ti aspetterò tutta la vita - Pensieri d’amore” (ed. Chiarelettere), Fanpage ha raggiunto mamma Margherita Rebuffoni a Brescia, nella casa dove Nadia è cresciuta.

Il libro “Ti aspetterò tutta la vita – Pensieri d’amore”, che segue il best seller “Non fate i bravi”. È solo uno dei progetti della Fondazione Nadia Toffa, nata lo scorso anno dopo la scomparsa di Nadia, per sostenere i più bisognosi e chi combatte giorno dopo giorno la battaglia contro il cancro.

“Nadia mi ha lasciato tante cose. Lei mi diceva ‘mamma, guarda che metto tante cose al computer. Non ti spaventare perché tu, anche se io ci sarò più, non devi piangere, devi continuare a vivere perché la vita è sacra ed è un dono bellissimo'. Lei mi ha lasciato tante cose da fare. La sento vicino in molti momenti perché so che quello che sto facendo, lo sto facendo per lei. Mi aiuta tantissimo questo pensiero."

"Il suo vero amore era per la gente, per i deboli, i bambini… Quando leggeva su Internet di soprusi andava in tilt. Il suo vero amore è stato aiutare gli altri, lo ha capito sin da piccola.”

Nadia Toffa per anni ha condotto inchieste coraggiose dal crescente tasso di tumori nel “triangolo della morte” tra Napoli e Caserta all'Ilva di Taranto, tanto che il suo nome è sopra l'ingresso del nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata della città. La madre racconta la battaglia della figlia per la stessa malattia: “ Agli inizi era un po' arrabbiata perché diceva ‘come faccio adesso?' perché lei si vedeva così fragile e impossibilitata dal poter agire. Per lei non era importante tanto presentare ‘Le Iene' quanto fare le sue inchieste. Alla fine, però, tra sé e sé diceva che se le era capitato tutto questo, una ragione doveva esserci.”

Nadia ha registrato gli incontri con le persone a lei più care. Alcuni video sono stati mostrati a Le Iene. Parenti ha deciso poi di non mostrarli più. La madre afferma che: “Sono molto d'accordo con Davide Parenti e lo rispetto. Quei video non li ho mai guardati. Io l'ho vista mentre girava queste clip, ma lo faceva più per se stessa che per noi. Vedevo quello che riprendeva più o meno, ma non ho ben chiaro quali siano i contenuti. Dopo che ha registrato alcune cose, lei mi ha detto che non avrebbe voluto esporsi in quel modo: ‘Lo faremo più avanti, li guarderemo insieme, li correggeremo'. Me li ha consegnati. Ma non ho, ancora oggi, il coraggio di guardarli.”

“Vorrei che ricordassero Nadia per la sua sincerità, la sua onestà, la sua bontà. Nadia era tutta rivolta agli altri e vorrei la ricordassero così, con la purezza d'animo che aveva.”