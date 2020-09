Red Dead Online: avvistati 2 Alci Leggendari

DUE MAGNIFICI ALCI LEGGENDARI AVVISTATI NELLA NATURA. Rintraccia questi nuovi animali leggendari per ricevere una lauta ricompensa

Degli alci leggendari, enormi e statuari, sono stati avvistati nelle zone più selvagge della frontiera; sono creature timide che fuggono se spaventate e sono sorprendentemente scattanti a dispetto della loro stazza. L’alce delle nevi si mimetizza con il paesaggio nevoso della Laguna Barrow. Tieni d’occhio le sue grandi corna nere visibili tra la neve nelle notti di pioggia. Ama pascolare nelle notti di pioggia, quindi indossa i tuoi abiti più caldi prima di metterti sulle sue tracce.

L’alce cavaliere, invece, è noto per il suo mantello scurissimo e si trova spesso di giorno nei paraggi del fiume Kamassa. Approccialo con discrezione per sedare o scuoiare la bestia. Sedando un alce leggendario e prelevando un campione riceverai un’offerta per il 30% di sconto su un’arma a tua scelta.

NEGOZIO DA TRAPPER DI GUS

Se dovessi decidere di usare le maniere forti, passa dal negozio di Gus Macmillan per vendere le pelli di alce delle nevi o cavaliere per il 50% di guadagni in più fino al 5 ottobre; così facendo, consentirai a Gus di realizzare due nuovi set di indumenti.

BONUS E VANTAGGI

Chi giocherà a Red Dead Online tra il 29/09 e il 5/10 riceverà gratuitamente 10 Frecce incendiarie, 10 Frecce avvelenate e 10 Frecce per selvaggina piccola nella cassetta di sicurezza. Ci sono un sacco di sconti questa settimana, tra cui il -50% sui tonici del negozio di Harriet e sulle armi da lancio e il -30% su note, pistole e Arco migliorato.

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

In più, i membri di Prime Gaming riceveranno ricompense per un tema del Saloon, un abito, un accessorio o un’emote di un Ruolo a scelta, 6.000 PE del Club e 10 unità di ciascuno dei seguenti articoli: gin, brandy, rum, fagioli stufati e Jolly Jack’s, fino al 12 ottobre.

Altri punti salienti dell’aggiornamento di oggi includono:

– Nuovi set di indumenti sbloccabili nel negozio di Gus: i giocatori che vendono le pelli dell’Alce Fiocco di Neve e del Cavaliere Alce a Gus sbloccheranno due nuovi Garment Set per l’acquisto, più un ulteriore 50% di payout per ogni pellame di Alce Leggendario venduto a Gus

– Un fascio di frecce gratuite per l’accesso: 10 Frecce di fuoco, 10 frecce velenose e 10 frecce di piccolo gioco saranno consegnati nella Lockbox di un giocatore

– Nuovi sconti: sconto del 50% su tutti i Tonics venduti nel negozio di Harriet e su tutte le armi da lancio, più il 30% su tutti i volantini, le pistole e l’arco migliorato

– Vantaggi principali del gioco: un cappotto Katata gratuito, 6.000 XP Naturalist, un Campo Selvaggio gratuito e 5 Feromoni Leggendari per i giocatori che collegano il loro account del Social Club con Prime Gaming

– Ulteriori vantaggi aggiuntivi di Prime Gaming: un bar a tema e un outfit gratuito, un accessorio o un Emote, più 6.000 Club XP, 10 volte ciascuno di Gin, Brandy, Rum, fagioli al forno e Jolly Jack’s

– E due nuovi animali leggendari: l’Alce Fiocco di Neve – visto per l’ultima volta a Barrow Lagoon e l’Alce Cavaliere, avvistato intorno al corso settentrionale del fiume Kamassa, sono ora disponibili per l’inseguimento, più un’offerta bonus del 30% di sconto su un’arma a scelta sarà data ai naturalisti

Leggi su insidethegame.home.blog