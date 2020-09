Black lingerie! Elisabetta Canalis in intimo infiamma i social

Elisabetta Canalis a 42 anni è davvero in forma e le sue sexyu forme fanno sognare i follower. Ancora una volta la Canalis sta incantando il web e fa impazzire i social media con un video tutto da gustare.

Su Instagram l'ex velina si diverte a stuzzicare i suoi follower con uno sketch tra fumetti e sexy. Riscaldata e avvolta in un asciugamano bianco, la bella 42enne ha solo bisogno di uno schiocco delle dita per cambiare il suo vestito che la mostra in un body nero ricamato. Poi in un batter d'occhio, con un altro scatto “magico”, Elisabetta si ritrova in lingerie e una camicia a coprirla. Le curve della showgirl sono perfette e fanno invidia alla più giovani. Sensuale e super allenata, Elisabetta ha entusiasmato tutti con una forma smagliante che sottolinea ancora una volta come gli anni sembrino non passare mai.