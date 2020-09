TEKKEN 7: Season Pass 4 e nuovo trailer

2 nuovi DLC, parte del Season Pass 4, arriveranno per il fighting game che ha appena passato la soglia delle 6 milioni di copie vendute nel mondo. Per le console domestiche, il franchise ha superato ora le 50 milioni di copie!

Il DLC 16 aggiungerà Kunimitsu! La sua ultima apparizione ufficiale in un gioco della serie è stata in TEKKEN 2. Il suo ritorno farà felici i fan per non vedono l’ora di usare le sue abilità di Manji Ninjutsu in battaglia.

Con il DLC 17 i giocatori avranno la possibilità di giocare nei Vermilion Gates, uno stage tutto nuovo dove mettere in mostra le proprie combo!

Questo autunno arriveranno anche numerosi aggiornamenti gratuiti per TEKKEN 7, con nuove mosse per tutti i personaggi, miglioramenti alle partite online, un nuovo sistema di punteggi e un rinnovamento alle classifiche.

