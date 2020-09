Paolo Conte : Mai voluto andare a Sanremo, odio la competizione!

Paolo Conte, protagonista di "Via con me", il docufilm di Giorgio Verdelli al cinema il 28, 29 e 30 settembre, si racconta in un'intervista a Fanpage, trattando alcuni degli aspetti più peculiari della sua carriera, su tutti il suo aver iniziato come compositore per altri artisti, la scelta di evitare a tutti i costi la partecipazione a Sanremo e il suo punto di vista sui compositori di oggi.

"Io mi sono sempre sentito uno scrittore per gli altri e solo in un secondo tempo, nella mia carriera, ho iniziato a eseguire le mie canzoni. Ma la grande soddisfazione che mi dava qualche artista quando decideva di interpretare una mia canzone era impareggiabile", racconta Paolo Conte.

Sulla sua scelta di non partecipare mai al Festival di Sanremo, il famoso cantautore spiega "L'idea di competizione la odio, odio le gare, non avrei mai accettato di partecipare a Sanremo. Al premio Tenco invece ho partecipato moltissime volte e ho vinto un mucchio di premi ma è tutto un altro ambiente".

Infine, sui compositori di oggi, Paolo Conte racconta: "Li vedo tutti un po' proiettati verso l'attuale, mentre io ho ancora le spalle coperte dagli antichi".