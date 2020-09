Antonio Dikele Distefano : Nati italiani ma non ci riconoscono, il caso Suarez è un paradosso

Lo scrittore under 30 tra i più letti in Italia, Antonio Dikele Distefano, che esordirà questa sera su laF con “Quello che è – Nuove storie Italiane”, racconta del suo format, un viaggio tra i giovani italiani simbolo dell'Italia multiculturale di oggi e commenta il caso Suarez.

'Quello che è' - racconta il conduttore a Fanpage - "È un racconto dell'Italia attraverso storie di persone normalissime, ma in qualche modo speciali. Ci raccontano il loro superpotere nella loro vita ordinaria e si alterna tra studio e strada". Tra i protagonisti del format c'è Elodie, spiega Antonio Dikele Distefano "C'è il suo vissuto e del suo passato, del rapporto con la famiglia e da dove è partita e da come si è costruita tutto quello che ha partendo dal niente".



Sul caso Suarez, lo scrittore commenta "È un paradosso. Viviamo in un paese dove chi nasce in Italia da genitori stranieri non ha cittadinanza italiana, ma nello stesso tempo ci sono persone che possono avere cittadinanza italiana perché hanno legame di sangue anche se sono nati e cresciuti in giro del mondo. Mi fa ridere. Parliamo tanto di cosa vuol dire essere italiani, del 100% italiani, poi però quando girano i soldi questa storia non vale. Che poi succede sempre con il calcio".



Infine, sul suo futuro, Antonio Dikele Distefano spiega "Sto scrivendo un film, da un'idea maturata durante la quarantena. Penso che dopo aver portato questo a termine, mi dedicherò a un nuovo romanzo".