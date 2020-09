Ecco i metodi di scommessa disponibili per chi gioca alla roulette

La roulette è uno dei giochi più celebri tra quelli disponibili nei casinò. Basato sulla fortuna e su un sapiente calcolo del rischio, questo gioco nei secoli è diventato sempre più complesso e oggi le sue regole sono diverse. I giocatori non hanno infatti solo un tipo di scommessa a disposizione, ma possono scegliere come tentare la fortuna in diversi modi.

Storia e regole della roulette

La roulette è un gioco molto versatile, che ha accompagnato i giocatori nei secoli. Se un tempo era disponibile solo nelle sale da gioco o nei casinò fisici, oggi grazie la tecnologia giocare alla roulette è semplice con il casinò live. Ma non solo. Sono anche in vendita piccole roulette amatoriali con cui giocare con amici e parenti.

Ma qual è la storia di questo gioco? Come si evince dal nome, la roulette nasce in Francia. Sebbene il gioco nella forma in cui lo conosciamo ora abbia fatto la sua apparizione solo nel XVIII secolo, si pensa che già da centinaia di anni fossero diffuse varianti di questo gioco che richiedevano la presenza di una ruota e dei numeri su cui scommettere.



Le regole base della roulette sono relativamente semplici. Attorno alla ruota sono presenti trentasette numeri che vanno dallo zero al trentasei. Le caselle di questi numeri sono colorate, alternativamente, di rosse e nero a eccezione dello zero che è solitamente verde. Prima di iniziare, i giocatori piazzano la loro scommessa su determinate combinazioni di numeri o sull’uscita di un determinato colore. Dopodiché viene lanciata una pallina che si fermerà su una delle caselle.

I diversi tipi di scommessa della roulette

A prima vista, questo gioco sembra facile: basta scegliere un numero o un colore e vedere dove si ferma la pallina. In realtà non è così semplice. I giocatori possono infatti scommettere su diversi risultati andando così a far aumentare o diminuire le possibilità di vittoria. Quando una scommessa include più caselle, ovviamente, questa paga meno di una scommessa molto specifica.

Le scommesse della roulette di dividono in categorie.

La prima si chiama even money. Una scommessa even money ripagherà la stessa quantità di denaro giocata. Se un giocatore punterà dieci euro, questi gli ritorneranno indietro con ulteriori dieci euro.



Le scommesse even money sono sui numeri pari e dispari, sul colore o sui numeri bassi o alti, cioè da uno a diciotto o da diciannove a trentasei. Ci sono poi delle scommesse specifiche dette scommesse interne. Queste sono ad esempio il cavallo, cioè la scommessa su due numeri vicini, la quartina, cioè tre numeri in verticale o la six line, che comprende una linea di sei numeri adiacenti. Le scommesse esterne sono invece due e si basano sulla disposizione dei numeri sul tabellone. In questo casi si può scommettere su una delle tre dozzine in cui sono suddivisi i numeri o sulle tre colonne di numeri disponibili.

Prima di iniziare a giocare alla roulette nei casinò fisici od online è bene imparare le regole relative alle scommesse per puntare il proprio denaro in modo consapevole e aumentare le probabilità di vincita.