Polly Pocket: nuovissimi cofanetti in arrivo

Un mondo di divertimento racchiuso nei nuovissimi cofanetti Zainetto Parco dei Divertimenti e Unicorno Magiche Sorprese di Polly Pocket

Polly Pocket è senza dubbio la micro doll più conosciuta al mondo: le bambine di oggi, ma anche quelle di ieri, non possono dimenticarsi di questa simpatica e dolce ragazzina bionda che, insieme ai suoi piccoli amici, ha saputo regalare un sacco di grandi avventure racchiuse in mondi in miniatura, tutti da scoprire all’interno dei coloratissimi e iconici cofanetti che hanno reso Polly Pocket famosa in tutto il mondo. Sono arrivati per questo autunno due nuovi accessori firmati Polly Pocket, dove le parole chiave sono due: divertimento e sorpresa!

Zainetto Parco dei Divertimenti

Il divertimento si fa sempre più grande con il nuovo Zainetto Parco dei Divertimenti di Polly Pocket! Questo nuovo cofanetto nasconde al suo interno un bellissimo parco di divertimenti: le bambine potranno così vivere un sacco di emozioni insieme a Polly e alle sue amiche nei coloratissimi spazi di gioco accessoriati all’interno. Un giro sulla ruota panoramica e perché no un po’ di pop corn nell’area dedicata alla merenda? Il divertimento continua appena il cofanetto si chiude: questo incredibile parco di divertimenti diventa uno zainetto da portare sempre con sé!

Unicorno Magiche Sorprese

Apri l’unicorno e…scopri un mondo di sorprese! All’interno di questo coloratissimo Unicorno si nascondo un mondo di incanto e divertimento per Polly Pocket e le sue mini amiche. L’Unicorno Magiche Sorprese è dotato di comoda e pratica maniglia, per portare sempre con sé le avventure colorate di Polly Pocket!

