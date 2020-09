Domenica a Bagnone Festa della locale Misericordia

La venerabile Confraternita di Misericordia di Bagnone in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata Patrona dell’Associazione,organizza per domenica prossima 27 settembre la “Festa della Misericordia” Il programma prevede: ore 10:30 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza Marconi; ore 11:00 – Celebrazione della S. Messa solenne in S.Nicolò celebrata dal “correttore” Don Giovanni. Al termine relazione del nuovo Governatore Mareno Barbieri. Sarà presente anche Fausto Cadsotti Coordinatore delle Misericordie di Massa-Carrara.

“La festa – dice il governatore Mareno Barbieri” avrebbe dovuto tenersi il 15 ultimo scorso ma si trattativa di giorno non festivo quindi per permettere la partecipazione sempre molto numerosa della collettività che sente tanto questo avvenimento avrebbe dovuto tenersi la domenica successiva e cioè il 20 ma non era possibile per la tornata elettorale, quindi abbiamo dovuto per forza maggiore optare per il 27. Per me, poi, quest’anno questa giornata ha un significato particolare. Sono stato eletto Governatore da pochi mesi e innanzitutto mi preme ringraziare il mio predecessore Antonio “Tonino” Ballestracci che è stato il rifondatore e l’organizzatore di questa nostra grande Associazione che in anni di impegnato e duro lavoro ha”costruito” una struttura sociale e sanitaria soprattutto per la popolazione.

Dunque importate il significato religioso della Giornata: Perché festeggiamo Il 15 Settembre? E’ una data che troviamo nel Martirologo Romano "Memoria della beata Maria Vergine Addolorata, che, ai piedi della croce di Gesù, fu associata intimamente e fedelmente alla passione salvifica del Figlio e si presentò come la nuova Eva, perché, come la disobbedienza della prima donna portò alla morte, così la sua mirabile obbedienza porti alla vita.": Il Messale Romano recita: "La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a Lui innalzato sulla Croce. La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII (1814)."

Il Governatore infine ricorda i componenti del nuovo Consiglio direttivo che” – dice - assieme a me, resteranno in i carica fino al 2023: Vice: Luciano Colombo; Segretario: Cesare Zanotto; Amministratore: Pietro Cortesi; Consiglieri: Ennio Bussini, Emilio Marginesi, Gaia Ghinetti, Rita Beccari, Rita Sarselli. Il Collegio dei revisori dei conti infine è composto dal Presidente: Mauro Simoncini; viceBruno Barbieri; Segretaria: Clide Bigi. Che altro dire per ora? Partecipate come sempre numerosi alla manifestazione di domenica prossima”.