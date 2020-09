Come Trasformare le Misure di Sicurezza Covid-19 in Opportunità di Marketing

Dopo mesi di convivenza con il Coronavirus, le misure di sicurezza sono entrate a far parte della nostra routine quotidiana.

Igienizzanti, mascherine, pulizia extra e distanza sociale sono la base della società post-lockdown.

Come si relazionano con tutto ciò le attività commerciali che vivono del contatto con la clientela?

Se durante il periodo di chiusura molte aziende sono riuscite a sopravvivere grazie al servizio a domicilio e gli acquisti online, con la riapertura si torna alle vecchie abitudini, con qualche novità.

Pensate che le misure di sicurezza pongano un freno ai vostri affari?

Le migliori aziende sono quelle capaci di tirare fuori il meglio durante le situazioni e i momenti più complicati.

Ecco qualche consiglio per trasformare le misure di sicurezza in opportunità di marketing.

Mascherine Personalizzate a Go-Go

Le mascherine saranno ancora obbligatorie per un po’. Stanchi di quelle usa e getta?

Stampate il vostro logo con un messaggio promozionale simpatico e a tema su mascherine riutilizzabili da offrire ai clienti ad ogni acquisto o da inviare a colleghi e collaboratori.

Inserite la mascherina dentro una shopping bag personalizzata e aggiungete anche salviette detergenti o un flaconcino di igienizzante per le mani; i clienti apprezzeranno!

Campioncini a Domicilio

State lanciando una nuova collezione di prodotti? Mandate campioni gratuiti ai vostri clienti più fedeli direttamente a casa.

Per evitare affollamenti in negozio, create un catalogo online o una newsletter con le vostre migliori novità. In questo modo, i clienti potranno avere un assaggio dei vostri ultimi prodotti comodamente dal loro PC o smartphone, senza bisogno di mettere un piede fuori casa.

Shopping Esclusivo

Anche se lo shopping online va per la maggiore durante il distanziamento sociale, i clienti amano visitare i propri negozi preferiti di persona.

Trasformate i divieti di assembramento negli spazi chiusi in un’iniziativa originale: invitate i vostri clienti più fedeli a fare shopping sicuro nel vostro negozio organizzando eventi privati durante i quali assegnerete a ciascuno un orario prestabilito.

Ogni cliente potrà visitare il negozio su prenotazione e potrà godere di attenzioni speciali ed esclusive.

Assicuratevi di rendere l’atmosfera quanto più accogliente possibile, scegliete la musica adatta e offrite un drink di benvenuto e un gadget in omaggio. Potete trovare tante idee per rendere ancora più speciale l’esperienza su Maxilia.it.

Percorsi Strategici

Per mantenere la distanza di sicurezza all’interno del vostro negozio è utile tracciare linee sul pavimento con l’ausilio di nastro adesivo e altra segnaletica.

Sfruttate i percorsi obbligati per posizionare cartelloni, poster e altri supporti pubblicitari dove riportare le migliori offerte. Scegliete un design che catturi lo sguardo dei clienti in attesa e mettete gli oggetti in offerta a portata di mano.

Take-Away / Prenota e Ritira

Il take-away è perfetto per tutte le attività di ristorazione, ma non solo. Lo stesso principio si può applicare anche ad altri tipi di negozi e attività commerciali.

Se il vostro negozio è piccolo e si riempie facilmente, un’idea vincente è quella di offrire servizi “prenota e ritira”. Il cliente potrà scegliere il prodotto che desidera acquistare direttamente da casa, sfogliando un catalogo online o un volantino, prenotare tramite telefono, e-mail, chat o un modulo sul vostro sito, per poi recarsi in negozio e ritirare l’oggetto.

In questo modo, eviterete code, soste e assembramenti e potrete raggiungere e servire un maggior numero di clienti.

Igienizzanti Personalizzati

L’igiene prima di tutto!

Per ricordare a tutti che le misure igieniche sono fondamentali per la lotta al Covid-19, vendi flaconi di gel igienizzante per le mani con il tuo logo stampato.

Aggiungi altri prodotti per l’igiene come spray disinfettanti, guanti monouso, salviettine etc., abbinati a una buona crema idratante per le mani in una confezione personalizzata.

Se anche questo autunno continueremo a convivere con il virus, questi consigli saranno utili a piccole e grandi aziende per trasformare la nuova normalità in un’occasione per sperimentare nuove forme di marketing e coinvolgere i clienti in modi nuovi e inediti.