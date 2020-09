Xiaomi: in arrivo un nuovo Mi Store a Salerno

Finalmente buone notizie per tutti i Mi Fan e appassionati di tecnologia! Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, raddoppia in Campania e annuncia l’apertura di un nuovo Authorized Mi Store a Salerno.

Il nuovo Mi Store aprirà ufficialmente le sue porte venerdì 2 ottobre all’interno del centro commerciale Maximall, Località Scontrafata, in provincia di Salerno. La cerimonia di inaugurazione sarà alle ore 10:30 con il celebre rito del taglio del nastro.

Lo store, situato al piano terra del centro commerciale Maximall, ha una superficie di circa 150m2, impiega più di 8 dipendenti e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, e anche delle aziende che fanno parte dell’ecosistema, attualmente disponibili in Italia.

In occasione della nuova apertura ci sarà un sottocosto su tanti prodotti e sorprese per tutti i Mi Fan e per tutte le persone che parteciperanno. Inoltre, l’affluenza all’ingresso e all’interno dello store sarà gestita responsabilmente seguendo tutte le procedure di sicurezza al fine di garantire il distanziamento sociale.

