Call of Duty: Modern Warfare |Nuovi Operatori nella Stagione 6

Farah, eroina della campagna di Modern Warfare, e il veterano Nikolai saranno disponibili con il Battle Pass della Stagione 6

Mentre le operazioni di Zakhaev a Verdansk causano sempre più problemi, i due fedeli Operatori si recano a Verdansk per mettere fine ai suoi piani.

l piano di Zakhaev prende una piega diversa quando due volti familiari scoprono la rete sotterranea e le operazioni di Mr. Z a Verdansk. Farah e Nikolai ritornano in battaglia per aiutare il Capitano Price, alleato di lunga data, nel conflitto in corso che si è scatenato in seguito alla rottura dell’Armistizio.

Continua a leggere per ulteriori informazioni su questi due Operatori e su come sbloccarli nella Stagione 6.

Farah

“Questa occupazione deve finire. Siamo tutti d’accordo, vero?”

La fondatrice e Comandante della Liberation Force dell’Urzikstani, Farah, è cresciuta come una combattente dopo essere sopravvissuta alla prigionia di Roman Barkov. È un soldato e un leader eccezionale che è conosciuta per aver trascorso una vita in guerra. Le sue capacità sono state ulteriormente affinate con un addestramento aggiuntivo con il SAS e ha condotto missioni pericolose per combattere le forze di Al-Qatala e altri regimi che si sono stazionati nel suo paese.

In seguito agli eventi della Campagna, Farah si unisce alla Chimera dell’Alleanza riunendosi con Iskra, un suo ex ricognitore. Farah viene sbloccata al livello 0 del Battle Pass Stagione 6. Oltre alla skin base di Farah, i giocatori possono ottenere skin aggiuntive e altre ricompense completando le sue missioni Operatore.

Maggiori informazioni su Farah qui.

Nikolai

“Nikolai, sei stato un cattivo ragazzo.” “Detto da te è un complimento.”

Nikolai è il leader della Chimera, un PMC all’interno dell’Alleanza. Amico di lunga data del Capitano Price, Nikolai inizialmente ha lavorato con Price, Kamarov e Kate Laswell per costruire l’Armistizio con l’obiettivo di fermare l’ascesa di un nuovo AQ. Dopo la rottura dell’Armistizio, Nikolai ora assume il controllo della battaglia per fermare Zakhaev.

Nikolai è un patriota russo con un profondo amore per il suo paese pari solo al suo amore per le armi. È conosciuto come un grande riparatore e può acquisire praticamente qualsiasi cosa, ovunque. Nonostante il suo oscuro passato, sceglierà sempre la cosa giusta al momento giusto. Nikolai può essere sbloccato al livello 100 del Battle Pass della Stagione 6. I giocatori possono completare le missioni dell’Operatore per ottenere skin aggiuntive di Nikolai e altre ricompense.

Maggiori informazioni su Nikolai qui.

Con il Battle Pass della Stagione 6 puoi sbloccare fino a 100 livelli di contenuti, tra cui Farah, Nikolai, 1300 punti Call of Duty e molto altro.

La Stagione 6 di Modern Warfare e Warzone sarà disponibile il 29 settembre.

