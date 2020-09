Elisabetta Canalis nuda in piscina fa impazzire Instagram (FOTO)

La nuotata di Elisabetta Canalis nella piscina completamente nuda ha acceso Instagram: l'ex velina ha postato la foto sul suo profilo mettendo in evidenza il suo lato B.

Pochi giorni fa, la Canalis ha lasciato Los Angeles perché gli incendi che hanno devastato la California hanno colpito anche la sua zona. Elisabetta Canalis a 42 anni ha un fisico perfetto come si vede nella foto su Instagram. La showgirl è appare completamente nuda mentre faceva una nuotata in piscina dandoci un senso di libertà, come recita la didascalia che accompagna la foto “libertà”. Elisabetta mette in mostra il suo lato B e il suo fisico tonico, grazie soprattutto alle ore che dedica all'allenamento.