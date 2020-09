Exit poll 2020 : Gli italiani hanno detto Sì al referendum sul taglio dei parlamentari

Nel referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari il "sì" ha percentuale compresa tra il 65 e il 68%. Questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del ministero dell'Interno, il tasso di partecipazione sarebbe leggermente superiore al 52%.

Quanto alle elezioni regionali, in Toscana, Giani sarebbe leggermente più avanti di Ceccardi. La Campania sarebbe rimasta con De Luca che si sarebbe chiaramente imposto su Caldoro. Nelle Marche il vantaggio del candidato di centrodestra Acquaroli è altrettanto netto come in Veneto, che confermerebbe Zaia con oltre il 70% e in Liguria con Toti oltre il 50%. In Puglia si tratterebbe piuttosto di un confronto tra Emiliano e Fitto, entrambi tra il 39 e il 43 per cento.

SI 68,78% - 137.794 voti





NO 31,22% - 62.559 voti