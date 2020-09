Mirtilli: 8 benefici per la pelle

I mirtilli sono piccoli frutti dalla forma rotondeggiante e dal sapore dolce. L'elevato contenuto di nutrienti li rende i principali super food conosciuti. Apportano numerosi benefici per la salute, sono disponibili tutto l'anno e rappresentano un'eccellente alimento da aggiungere alla dieta.





Come possono i mirtilli aiutare a mantenere la pelle giovane e sana? Gli otto principali benefici sono indicati di seguito.

1. Combattono l'invecchiamento precoce

I mirtilli sono ricchi di sostanze antiossidanti, composti naturali in grado di contrastare nel nostro organismo, la morte cellulare causata dai radicali liberi. In particolare, l'elevato contenuto di sostanze antocianine,rinforza l' azione antiossidante oltre ad essere responsabile della tonalità viola -blu del frutto.

Invecchiando, l'abilità del nostro organismo di combattere i radicali liberi diminuisce, di conseguenza ne aumentano i livelli tanto da causare la morte cellulare specialmente delle cellule della pelle.

L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) della luce del Sole o dei lettini abbronzanti, il fumo di sigaretta, l'inquinamento e una dieta scorretta sono in grado di incrementare la produzione dei radicali liberi. Lo squilibrio tra un'elevato livello di radicali liberi e gli antiossidanti presenti nelle cellule della pelle si traduce in una minore attività cellulare e porta alla comparsa dei segni dell'invecchiamento.

Il collagene e l'elastina sono due proteine responsabili della struttura della nostra pelle.Uno stile di vita abituale non corretto può accelerare il danneggiamento di queste proteine, portare al rilassamento cutaneo, all'incremento delle linee sottili e delle rughe.

Tuttavia, una dieta ricca di antiossidanti è associata a una riduzione dei segni di invecchiamento e ad una migliore qualità della pelle, poichè la dieta è in grado di migliorare la capacità di eliminazione dei radicali liberi e promuovere la guarigione delle ferite.

I mirtilli come la maggior parte della frutta e della verdura ad alto contenuto di antiossidanti, può incrementare l'intake antiossidante totale dell'organismo e ridurre il rischio dell'invecchiamento precoce.

2. Migliorano la circolazione

Consumare alte quantità di mirtilli nella dieta è associato a una migliore salute del cuore e della circolazione, molto importante per una pelle sana e giovane. Il cuore pompa sangue in tutto l'organismo in modo da rifornire di ossigeno e di nutrienti le cellule e contemporaneamente rimuove le sostanze di rifiuto da esse.

La nostra pelle è esposta a molti fattori ambientali come per esempio le radiazioni UV, lesioni da taglio o lividi, ed è per questo che ha bisogno di ossigeno e nutrienti per guarire e ripararsi.

Mangiare una tazza di mirtilli (150 grammi) al giorno può aiutare a migliorare la capacità dell'organismo di inviare ossigeno e nutrienti alla pelle e alle altre cellule consentendo un più veloce e efficiente rinnovo cellulare e di conseguenza un migliore stato di salute. Pertanto, una dieta ricca di mirtilli può migliorare la salute della nostra pelle fornendogli alcuni strumenti per rinnovarsi.

3. Aumento del collagene

I mirtilli hanno un'elevato contenuto di antocianine che supportano la sintesi del collagene. In alcuni studi su campioni di pelle, l'applicazione topica delle anticianine dei mirtilli ha favorito la sintesi del collagene o ne ha evitato il collasso. Nei roditori la dieta ad alto contenuto di mirtilli ha aumentato la produzione di collagene nelle ossa.

Una tazza di mirtilli da 150 grammi,fornisce il 16% e il 19% circa del fabbisogno giornaliero di vitamina C rispettivamente nei maschi e nelle donne.Una vitamina molto importante perchè gioca un ruolo chiave nella produzione del collagene, responsabile della salute e della resistenza della pelle.

Anche se altri frutti sono molto ricchi di vitamina C, i mirtilli hanno un'elevata versatilità e possono essere aggiunti a numerosi piatti, in modo da soddisfare facilmente il fabbisogno giornaliero.

4. Favoriscono la guarigione delle ferite

In presenza di tagli, leggere bruciature o macchie, mangiare mirtilli può aiutare la guarigione della pelle. I mirtilli hanno un contenuto elevato di vitamina C e vitamina K, entrambi sono molto importanti nel processo di guarigione delle ferite.Una tazza di mirtilli (150 grammi)apporta circa il 16% e il 24% del fabbisogno rispettivamente di vitamina C e di vitamina K.

Inoltre, quando la pelle è danneggiata per cute infiammata o per lo stress ossidativo che si verifica quando la quantità di radicali liberi supera gli antiossidanti presenti nel nostro corpo, l'elevato contenuto antiossidante dei mirtilli può combattere l'azione dei radicali liberi, aiutando ad accelerare il processo di guarigione.

Tuttavia i mirtilli o altri alimenti non vanno mai applicati direttamente sui tagli o sulle bruciature in quanto possono favorire l'infezione batterica.

5. Possono ridurre l'acne e l'infiammazione associata

L'acne è una comune condizione d'infiammazione della pelle che si verifica a seguito dell'ostruzione dei pori, responsabile della colorazione non uniforme, dell'arrossamento, del gonfiore e delle protuberanze infiammate chiamate pustole o foruncoli.

I mirtilli sono un'ottima fonte di fibre, con sapore dolce ma a basso contenuto di carboidrati glicemici e sono stati associati ad una ridotta comparsa dell' acne e relativa infiammazione.

Non esistono delle ricerche che direttamente associano i mirtilli alla riduzione della comparsa dell'acne, ma è stata dimostrata una correlazione diretta tra una dieta ricca di antiossidanti e di fibre, sostanze molto presenti nei mirtilli,e la diminuzione dell' infiammazione, del gonfiore tipico dell'acne e della colorazione non uniforme associata.

Pertanto, i mirtilli potrebbero essere la scelta migliore per soddisfare il desiderio di dolce e apportate nutrienti che favoriscono la salute della pelle, ma è da evitare l'applicazione direttamente sull'acne.

6. Favoriscono la salute dell'intestino

Le fibre sono importanti per il benessere del microbiota intestinale, formato da diverse specie di batteri che vivono nel particolare ambiente dell'intestino e svolgono diverse funzioni utili.

Recenti ricerche hanno dimostrato la relazione fra l'intestino e la salute della pelle. La disbiosi batterica che si verifica quando le specie batteriche del microbiota sono sbilanciate tra loro, può essere responsabile di alcune condizioni della pelle come l'acne, la psoriasi, l'eczema, la rosacea e il prematuro invecchiamento.

I mirtilli sono un'eccellente fonte di fibre, ne contengono almeno 4 grammiper tazza (150 grammi), ed è per questo che favoriscono la salute del microbiota intestinale e hanno dei potenziali effetti salutari sulla pelle.

7. Possono aiutare a migliorare la psoriasi e l'eczema

La psoriasi e l'eczema sono due condizioni infiammatorie della pelle che si presentano con cambiamenti dell'uniformità della colorazione e con delle macchie pruriginose.

In genere, in presenza di queste condizioni è molto bassa la difesa antiossidante dell'organismo. Per questo, molte ricerche hanno dimostrato che la dieta ricca di antiossidanti potrebbe giocare un ruolo nella riduzione dell'infiammazione presente, mediante la diminuzione dello stress ossidativo.

Fortunatamente, i mirtilli possono essere facilmente impiegati in cucina, apportando in questo modo un buon quantitativo di antiossidanti nella dieta.

8. I prodotti topici possono migliorare la salute della pelle

Molte aziende hanno dato importanza ai benefici che apportano i mirtilli, attraverso la produzione di prodotti topici ad alto contenuto di antocianine. In alcuni studi sui roditori e sull'uomo, l'applicazione sulla pelle di una crema ricca di antocianine ha significativamente diminuito il tempo di guarigione delle ferite.

Recenti ricerche hanno messo in evidenza l'azione positiva dei prodotti topici contenenti antocianine sull'invecchiamento precoce per via delle proprietà antiossidanti. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche che conferminoi potenziali benefici.

Uso topico

Anche se le ricerche sono limitate,numerose sono le compagnie skin care per la cura della pelle, che hanno elaborato prodotti detergenti, sieri, creme e maschere contenenti l'estratto di mirtilli la cui funzione è quella di ringiovanire la pelle e prevenire il suo invecchiamento.

Tuttavia, le creme a base di mirtillo ad alto contenuto di pigmenti potrebbero portare ad una colorazione temporanea o peggiorare alcune condizioni della pelle.

Dieta

I mirtilli sono generalmente disponibili tutto l'anno nei supermercati sia freschi che congelati. Un'opzione dietetica che contiene un'elevato livello di antiossidanti e di nutrienti, facili da impiegare in numerose preparazioni da aggiungere alla dieta.

E' possibile consumarle al naturale oppure possono essere un'ingrediente da aggiungere all'insalata,allo yogurt Greco, ai frullati, marmellate, smoothie, waffle o pancake, cereali, fiocchi d'avena, muffin, purè e salse.

Conclusioni

I mirtilli sono ricchi di nutrienti e sono disponibili tutto l'anno. L'elevato contenuto di fibre, vitamina C e vitamina K, favorisce la riduzione dell'infiammazione nella pelle e promuove la guarigione delle ferite.

Nonostante i potenziali benefici sulla pelle, il ruolo diretto dei mirtilli è poco chiaro. Ciò nonostante, una preparazione che contiene tra gli ingredienti i mirtilli, non è solo una ricetta salutare ma anche una scelta gustosa.