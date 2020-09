Coronavirus Gran Bretagna, nuovo lockdown per 12 milioni di persone?

In Gran Bretagna potrebbe rendersi necessaria una nuova serrata per Covid: è "l'ultima linea di difesa" secondo il ministro della Salute Matt Hancock, avvertendo che il Regno Unito è in "una situazione gravissima".

Intervenendo in una trasmissione della Bbc il giorno in cui sono entrati in vigore i blocchi locali nel nord dell'Inghilterra, il ministro ha osservato che nelle ultime settimane si è verificata una accelerazione dei casi. È essenziale che le persone rispettino le regole per evitare di dover prendere altre misure serie. Allo stesso tempo, ha detto, i blocchi nazionali possono mantenere le persone al sicuro.

Durante questo periodo, le restrizioni del blocco locale parziale vengono ancora estese. Il governo di Boris Johnson ha annunciato oggi un inasprimento da martedì 22 anche in altri territori nel nord, centro e ovest dell'Inghilterra come il Lancashire (esclusa la città di Blackpool ), Merseyside (ovvero l'area intorno a Liverpool), un'altra parte delle Midlands (compreso Wolverhampton) e parte del West Yorkshire. In totale, aggiungendo queste aree a quelle incluse nella repressione in vigore oggi a Newcastle, Sunderland e nelle aree circostanti, nonché alcune settimane a Leicester, Birmingham, Bolton e parti della Scozia e del Galles, le persone colpite dal nuovo inasprimento nel Paese sono state circa 12 milioni.

Le restrizioni previste da queste misure localizzate - più severe di quelle attualmente in vigore a livello nazionale - includono la reintroduzione del divieto di ogni contatto sociale privato al di fuori del nucleo familiare convivente, una più severa limitazione dell'orario di ristoranti, pub e caffè, un'indicazione a non utilizzare i mezzi pubblici se non per “necessità essenziali” come andare al lavoro o andare a scuola. Ritorna anche l'indicazione di evitare eventi sportivi dilettantistici, nonché la raccomandazione di viaggiare fuori dalle zone di residenza, se necessario, solo con la propria famiglia e senza poter visitare i parenti residenti altrove per motivi. privato.

"Dobbiamo agire", ha detto Hancock. "È assolutamente essenziale che le persone rispettino le regole", ha detto, ricordando l'importanza della nuova "regola del sei", vale a dire il limite al numero di persone che possono incontrarsi, l'uso maschera e spaziatura. Il ministro ha spiegato che i blocchi locali, come quello in vigore oggi per milioni di persone nel nord-est dell'Inghilterra, sono vitali. E ha detto che presto potrebbero essere compiuti ulteriori passi.

Il tradizionale capodanno con fuochi d'artificio non avrà luogo a Londra. Lo conferma il sindaco Sadiq Khan: "Non possiamo permetterci l'aggregazione che esiste ogni anno per Capodanno a causa del virus - ha spiegato - speriamo ce ne sia un altro modo di festeggiare a casa ".