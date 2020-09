Emily Ratajkowski molestata dal fotografo Jonathan Leder

durante le riprese per la rivista Darius, per poi pubblicare le foto quattro anni dopo senza il suo consenso.

Le molestie, che risalgono all'età di vent'anni, sarebbero avvenute nell'appartamento di Leder a Catskills, New York. Emily racconta al magazine The Cut : “Quando ha posato della lingerie su una sedia ho iniziato a capire che tipo di ragazza voleva che fossi. Il mio agente non aveva detto che avrei dovuto posare con la biancheria, ma non ero preoccupata visto che avevo già fatto vari servizi in lingerie”.

I due avrebbero cenato insieme e poi la situazione sarebbe degenerata :“Jonathan mi riempiva silenziosamente il bicchiere e io continuavo a bere”. A quel punto Leder le avrebbe chiesto di posare senza veli per lo shooting successivo. “Nel momento in cui ho lasciato cadere i miei vestiti, una parte di me si è dissociata. Ho cominciato a galleggiare. Guardavo me stessa dall'esterno, mentre mi sistemavo sul letto”.