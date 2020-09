Scuola: Contenti per ripartenza, ma permangono ombre e preoccupazioni

La riapertura della scuola è un punto di partenza positivo in questo momento così difficile per il Paese e soprattutto per i genitori italiani.

Siamo contenti si sia arrivati finalmente ad una riapertura anche se con il freno a mano tirato. Molti aspetti, stanno emergendo in queste primissime ore, che devono ancora essere risolti:

- il problema della certificazione per il rientro in classe dopo 3 giorni di assenza che ha destato una certa preoccupazione tra i genitori, dopo le dichiarazioni della Società di pediatria;

- i patti di corresponsabilità genitori-scuola, ad oggi chilometrici e con carichi eccessivi di responsabilità per le famiglie;

- gli orari di ingresso scaglionati che portano a fare delle carambole logistiche ai genitori;

- uso della didattica a distanza alternato alla didattica i presenza

- la presenza del personale scolastico, docente e non docente, necessario a supportare i presidi e le famiglie in questa fase così complessa.

- l’uso di palestre per attività didattica a detrimento dell'attività fisica e sportiva.

- ritardi nella consegna di strutture come i nuovi banchi.

Ecco qualche consiglio per affrontare al meglio i prossimi mesi: