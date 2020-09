Coronavirus, Silvio Berlusconi ha sconfitto anche il Covid

L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele di Milano dove è ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-19.

Appena uscito Silvio Berlusconi ha ricevuto diversi applausi da alcuni sostenitori che lo aspettavano in cortile. Molti si affacciavano anche alle finestre dei vicini padiglioni ospedalieri. Berlusconi è uscito con una maschera, un abito blu e una camicia azzurra e una cravatta blu a pois colorati.

“Ormai tutti gli italiani, non solo chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui, sanno bene di che tempra è fatto il presidente Berlusconi. Da autentico leader qual è, ha sconfitto anche il Covid. Con la stessa determinazione che gli ha consentito di vincere questa e mille altre battaglie, torna oggi a lavorare per il bene del Paese. A lui i migliori auguri di buona ripresa e alla sua famiglia tutta la mia gioiosa vicinanza in un momento di grande sollievo”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, ex ministro nel governo Berlusconi IV, saluta il ritorno a casa, dopo la degenza al San Raffaele, del presidente di FI.