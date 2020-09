Passione hot... Raffaella Fico super sexy col fidanzato

Raffaella Fico e il suo nuovo fidanzato, il ricco uomo d'affari Giulio Fratini, continuano ad accendere il gossip.

La relazione tra i due è stata svelata lo scorso agosto quando erano paparazzi in atteggiamenti molto intimi dalla rivista Chi. Oggi la showgirl napoletana, ex Mario Balotelli, torna ad accendere le fantasie dei fan e a far parlare di sé grazie allo scoop del settimanale Nuovo.

Raffaella Fico è stata fotografata con Fratini in Grecia, dove ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza tra scatti hot e 'capricci' extra lusso. Uniti e molto intimi, i due non esitano ad abbandonarsi alla passione. Le foto pubblicate dalla rivista mostrano la sexy Raffaella sdraiata sul fidanzato, che mostra anche parti del corpo molto calde. Le foto hanno fatto il giro del web e dei social media, raccogliendo commenti ironici e migliaia di Mi piace.