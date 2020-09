Paolo Del Debbio è dimagrito ma non è malato!

Una puntata di Diritto e Rovescio per la ripresa ufficiale del programma, decisamente intensa, se pensiamo a un Paolo Del Debbio che è visibilmente dimagrito, ma non è malato, come invece in tanti suppongono.

Ad oggi bisogna smentire le voci che circolano in modo irrefrenabile sui social per quanto riguarda il giornalista. Da parte sua, infatti, nessun accenno ai motivi che lo hanno portato a dimagrire in modo evidente. Anche se il parallelo cambio di look denota un'apparente voglia di cambiare lo sguardo a 360 gradi, il fatto stesso che il suo aspetto sia cambiato sotto altri punti di vista, mostra che tutto è frutto di forza di volontà e non di scontenti imprevisti. Per questo è inutile chiedersi se è malato.

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio vs Beppe Grillo: “Sei un poveraccio” - da meteoweek - Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio si è scagliato contro Beppe Grillo. Ecco cosa è successo. Paolo Del Debbio vs Beppe Grillo Paolo Del Debbio si è espresso con tono molto severo contro Beppe Grillo per la reazione aggressiva di quest’ultimo nei confronti di Francesco Selvi...