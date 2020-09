GTA Online: Lotte tra business

Aumento delle ricompense nelle Lotte tra business questa settimana. In più, possibilità di diamanti nel caveau del casinò, abbigliamento sbloccabile e altro.

Le nuove Lotte tra business introdotte in Los Santos Summer Special saranno ancora più lucrative questa settimana. Assalta una portaerei insieme ai tuoi amici e fatti strada in una serie di fabbriche per guadagnare un bel gruzzolo. Se il tuo magazzino è così vuoto che senti l’eco della tua voce, forse ti conviene rifornirlo: tieni d’occhio i carichi più vulnerabili di Los Santos e assicurati di completare una Lotta tra business nell’arco dei prossimi sette giorni per ricevere ricompense doppie.

Gira voce (sul deep web pare che circolino anche dei filmati a bassissima definizione) che il caveau del casinò abbia ricevuto un carico di gemme questa settimana. Dopo aver completato la preparazione del Colpo al Casinò Diamond, addentrati nelle sue viscere per cercare di portarti via una preziosa manciata di carbonio ultracompresso.

Gioca a Guerra territoriale per ricevere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. In questo spazio virtuale ogni secondo può fare la differenza: occupa tutte le zone che puoi prima dello scadere del tempo. I tuoi avversari sono armati e non cederanno terreno facilmente, quindi fai attenzione e tieni il dito sul grilletto.

Chi giocherà a GTA Online questa settimana riceverà gratis la parte superiore e i pantaloni della tuta sportiva limone.

Primo premio della settimana:

Invetero Coquette D10

Dopo aver messo al sicuro il bottino trafugato dal caveau, torna al Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Coquette D10, un’auto sportiva americana le cui prodezze sono documentate da clausole piene di asterischi e note a piè di pagina. Non preoccuparti di queste minuzie e limitati ad ascoltare il suo splendido motore.

SCONTI

Espandi il tuo impero sotterraneo grazie agli sconti su bunker e relative modifiche. In più, questa settimana puoi ottenere ricompense doppie nelle missioni di vendita di Traffico d’armi. Abbiamo anche una serie di offerte su una selezione di veicoli di lusso, perfetti per sfuggire alle autorità. Continua a leggere per la lista completa.

40% di sconto Bunker

Paleto Forest Bunker, Raton Canyon Bunker, Lago Zancudo Bunker, Chumash Bunker, Grapeseed Bunker, Route 68 Bunker, Grand Senora Desert Bunker, Smoke Tree Road Bunker, Thomson Scrapyard Bunker, Farmhouse Bunker

30% di sconto Modifiche ai bunker

Stili bunker, alloggio personale, poligono di tiro, armadietto delle armi, trasporto, officina del COM. In più, 40% di sconto su Ocelot Ardent e Declasse Tampa armata fino al 16 settembre.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno:

200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana

Night club a Vespucci Canals gratis

80% di sconto su Progen T20

80% di sconto su Överflöd Tyrant

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per l’elenco completo di tutti gli eventi speciali, i bonus e gli sconti attivi in questo momento.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazion

Leggi su insidethegame.home.blog