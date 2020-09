ZTE vince il premio 5G World 2020

ZTE vince il premio per la migliore tecnologia di prova e misurazione e per il servizio clienti 5G di maggior successo al 5G World 2020

Shenzhen, Cina – ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet mobile, ha annunciato oggi di aver vinto il premio Best Test & Measurement Technology con il suo iFlow (Insight Flow), una soluzione di insight di rete precisa basata sul flusso, e di aver vinto il premio Most Successful 5G Consumer Service con il suo servizio 5G+ Live TV al 5G World 2020, ospitato da Informa il 2 settembre 2020.

ZTE ha introdotto l’innovativa soluzione iFlow basata su Inband OAM, per monitorare in modo completo sia il piano di controllo che quello di inoltro, risolvendo così una serie di problemi della rete di trasporto, tra cui il servizio SLA non misurabile, la difficile localizzazione dei guasti e la scarsa consapevolezza della rete. Sulla base della raccolta dati a livello di millisecondo e del rilevamento del nodo hop-by-hop, iFlow ha consentito la consapevolezza della qualità del servizio, la localizzazione dei guasti e l’auto-recupero del servizio in pochi secondi.

Inoltre, la soluzione iFlow supporta un ciclo di vita a ciclo chiuso dei servizi di rete, dal monitoraggio, all’analisi all’ottimizzazione, migliorando così notevolmente la qualità del servizio di rete e l’esperienza di O&M degli operatori, e aiutando gli operatori a ridurre la complessità e i costi di O&M.

Inoltre, la soluzione 5G+ Live TV di ZTE è personalizzata per grandi eventi e concerti. Integrando la trasmissione in diretta multiangolo HD (Alta Definizione), servizi a valore aggiunto e funzioni sociali, la soluzione 5G+ Live TV fornisce al pubblico esperienze innovative in vari scenari 5G, grazie alla tecnologia MEC e al riconoscimento AI.

La soluzione 5G+ Live TV permette al pubblico di guardare le partite da molteplici prospettive, fornendo agli spettatori in loco un’esperienza personalizzata, offrendo al contempo un’esperienza immersiva al pubblico a casa.

“Rispetto alle soluzioni tradizionali, la 5G+ Live TV 5G+ offre maggiori possibilità commerciali agli operatori”, – ha dichiarato Fang Hui, Vice Presidente di ZTE -. “Facilita la cooperazione tra fornitori e operatori, che sarà una direzione importante per lo sviluppo del video 5G”.

