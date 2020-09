Just Dance 2021: svelati altri nove brani

I giocatori potranno anche mostrare le proprie abilità di ballo con la nuova stagione di Just Dance 2020, disponibile da oggi.

Ubisoft annuncia nove nuovi brani per Just Dance 2021, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre. Inoltre, è disponibile la Stagione 4 di Just Dance 2020, It’s Showtime. Just Dance 2021 sarà invece disponibile dal 12 novembre 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One e Stadia. Il gioco sarà disponibile anche per Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console.

I nuovi brani di Just Dance 2021 svelati oggi sono:

“Blinding Lights” dei The Weeknd

“Without Me” di Eminem

“Till The World Ends” dei The Girly Team

“The Weekend” di Michael Gray

“Samba de Janeiro” di Ultraclub 90

“Runaway (U & I)” di Galantis

“Bailando” di Paradisio con Dj Patrick Samoy

“Dibby Dibby Sound” di DJ Fresh & Jay Fay con Ms Dynamite

“Boy, You Can Keep It” di Alex Newell

I giocatori che su Just Dance 2020 sono in possesso di un abbonamento o periodo di prova per Just Dance Unlimited potranno provare in anticipo il nuovo brano di Just Dance 2021, “Without Me” di Eminem, in esclusiva su Just Dance Unlimited per una settimana a partire da oggi!

Sempre oggi, inizia la Stagione 4 di Just Dance 2020, It’s Showtime, che svelerà un nuovo e spettacolare mondo ispirato a Broadway e ai musical, tra sfarzo e glamour.

It’s Showtime inizierà con due eventi entusiasmanti per i giocatori: The Party (10 – 24 settembre) e The Gala (15 ottobre – 5 novembre). Gli eventi saranno disponibili per tutti i giocatori di Just Dance 2020 su Nintendo Switch, la famiglia di dispositivi Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Per tutte le ultime novità su Just Dance 2021, Just Dance 2020 o Just Dance Unlimited, visita justdancegame.com

