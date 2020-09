Ubisoft presenta riders republic

Tutti fuori con gli sport estremi più folli di questa nuovissima esperienza Social

Alla conferenza digitale degli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato Riders Republic, una nuova IP ambientata sport outdoor multiplayer massivo. Riders Republic sarà distribuita in tutto il mondo il 25 febbraio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia e PC Windows, esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. I giocatori che compreranno Riders Republic du Xbox One o PlayStation 4 potranno eseguire l’aggiornamento alle versioni next-gen senza costi aggiuntivi.

Sviluppato da Ubisoft Annecy, Riders Republic invita i giocatori a raggiungere un esilarante terreno di gioco social dove possano sperimentare l’eccitazione degli sport estremi in un open world densamente popolato. I giocatori si connetteranno, gareggeranno e useranno incredibili acrobazie attraverso un’eccitante gamma di sport in bici, sci, snowboard, wingsuit e rocket wingsuit. Che vogliano darsi all’esplorazione o raggrupparsi nei vibranti raduni social, si troveranno sempre circondati dai compagni di gara.

Dai picchi innevati agli aridi canyon, Riders Republic permette ai giocatori di gareggiare attraverso i più emozionanti scenari che la Terra può offrire: i Parchi Nazionali americani, Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain e Grand Teton sono stati tutti fedelmente trasposti e mischiati per creare la più unica e vivida esperienza di gioco di sempre.

I giocatori possono unirsi in squadre con o contro gli amici in queste folli modalità multiplayer:

Gare competitive e Sfide a Trick: giocabile da solo o in PvP, i giocatori sentiranno l’adrenalina di queste gare e sfide.

giocabile da solo o in PvP, i giocatori sentiranno l’adrenalina di queste gare e sfide. Mass Starts: Nessuna esclusione di colpi in queste frenetiche gare con più di 50 atleti. I giocatori dovranno fare attenzione ai loro punti ciechi e proteggere la propria posizione mentre si scontrano, rimbalzano e combattono sino al traguardo.

Nessuna esclusione di colpi in queste frenetiche gare con più di 50 atleti. I giocatori dovranno fare attenzione ai loro punti ciechi e proteggere la propria posizione mentre si scontrano, rimbalzano e combattono sino al traguardo. Arena Multiplayer: Dominate le mappe con scontri tra squadre di 6 giocatori.

Dominate le mappe con scontri tra squadre di 6 giocatori. Coppe Online: Studiata per i migliori atleti per vantarsi e far mostra di sé scalando la classifica sino alla cima.

“Volevamo unire il nostro amore per gli sport estremi con un’esperienza multiplayer ricca di adrenalina, facendo in modo che i giocatori condividessero quel momento di libertà assieme ad altri 50 atleti virtuali”, ha detto Igor Manceau, Creative Director di Riders Republic a Ubisoft Annecy. “Riders Republic offre divertimento e una sana competizione e permette di spingere i confini di questo genere oltre i limiti. Non vediamo l’ora che i giocatori possano immergersi in questo mondo dinamico e condividere le loro gesta eroiche”.

Nella modalità Carriera, i giocatori potranno farsi un nome in diversi sport, risalire la cima della classifica e firmare contratti con sponsor leggendari scegliendo tra un’ampia gamma di sport outdoor. I giocatori potranno personalizzare i propri mezzi grazie a un motore evolutivo, basato sulla crescita personale e definire ogni aspetto del proprio avatar. Tutto è possibile, che si voglia eccellere nello snowboard o essere la cosa più veloce su due ruote.

Riders Republic sfrutterà al meglio il gameplay next-gen, girando a 60 FPS e mostrando su schermo più di 50 giocatori contemporaneamente sulle console next-gen. Grazie al controllo intuitivo del personaggio e della visuale combinati con l’innovativo sistema di acrobazie, tutti i giocatori – principianti o hardcore – avranno la possibilità di divertirsi al massimo sin dall’inizio.

La Gold Edition e l’Ultimate Edition sono disponibili per il preordine.

La Gold Edition comprende il gioco base e Pass Anno 1, compreso il kit che permette ai giocatori di modificare l’esperienza di gioco con aggiornamenti del sistema durante l’anno, l’aggiunta dell’espansione BMX Sport e contenuti esclusivi che usciranno dopo il lancio.

comprende il gioco base e Pass Anno 1, compreso il kit che permette ai giocatori di modificare l’esperienza di gioco con aggiornamenti del sistema durante l’anno, l’aggiunta dell’espansione BMX Sport e contenuti esclusivi che usciranno dopo il lancio. La Ultimate Edition comprende Pass Anno 1 e quattro pacchetti aggiuntivi per modificare la vostra immagine: Cosmic, Rainbow, Neon e Skull’n Style. I giocatori riceveranno anche 20 biglietti Elicottero per raggiungere i vostri raduni preferiti nel modo più veloce.

I giocatori che preordineranno Riders Republic riceveranno il Pacchetto Coniglio, che comprende un outfit da coniglio e una testa da coniglio blu abbinata alla pittura arcobaleno per lo snowboard.

Per maggiori informazioni su Riders Republic, visitate ridersrepublic.com.

Leggi su insidethegame.home.blog