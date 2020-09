Watch Dogs: Legion nella resistenza stormzy e aiden pearce

Il premiato artista britannico Stormzy chiederà aiuto ai giocatori in una missione di gioco dedicata. Aiden Pearce farà il suo ritorno in Watch Dogs: Legion come parte dei contenuti post lancio del Season Pass.

Ubisoft ha annunciato alcuni nuovi ed emozionanti contenuti per Watch Dogs: Legion: una collaborazione esclusiva con il premiato musicista britannico Stormzy, il ritorno di Aiden Pearce, che sarà giocabile come parte dei piani post lancio, e un nuovo trailer di gioco focalizzato sull’esperienza Gioca con chi vuoi. Con lo sviluppo guidato dallo studio Ubisoft Toronto, Watch Dogs: Legion sarà disponibile il 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, Stadia e Windows PC, tramite Epic Games e Uplay. Il gioco sarà anche disponibile per UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, Watch Dogs: Legion arriverà anche su Xbox Series X | S il 10 novembre, e su PlayStation 5 al lancio della nuova console.

I giocatori potranno affrontare una missione unica per aiutare il celebre musicista britannico Stormzy. Nella missione Fall on My Enemies, Stormzy chiederà ai giocatori di aiutarlo a trasmettere il suo brano “Rainfall” (con Tiana Major9) dall’album “Heavy Is The Head” nel centro di Londra. Trasmesso in anteprima all’Ubisoft Forward e in uscita il primo ottobre, il video musicale ufficiale di Rainfall è stato creato utilizzando il motore grafico di Watch Dogs: Legion.

“Siamo davvero felici che Stormzy faccia parte di Watch Dogs: Legion. La sua musica e il suo messaggio come artista sono estremamente rilevanti per la nostra ambientazione londinese e le principali tematiche del gioco”, ha commentato Clint Hocking, direttore creativo di Ubisoft Toronto. Ha poi aggiunto, “È passato quasi un anno da quando abbiamo avuto Stormzy nel nostro studio per registrare la sua performance. Ha trasmesso un’energia incredibile, conquistando tutti. È stato un ottimo collaboratore ed è stato semplicemente fantastico poter lavorare con lui.”

Come parte dei contenuti post lancio di Watch Dogs: Legion, Aiden Pearce tornerà come personaggio giocabile, insieme a un arco narrativo dedicato. Il Season Pass di Watch Dogs: Legion è acquistabile come parte delle edizioni Gold, Ultimate e Collector del gioco, e offrirà una nuova espansione della storia divisa in due archi narrativi, missioni DedSec aggiuntive, quattro eroi unici, tra cui Aiden Pearce, la Complete Edition dell’originale Watch Dogs del 2014 e molto altro. L’intera gamma di contenuti post lancio di Watch Dogs: Legion sarà illustrata con maggiori dettagli nelle prossime settimane. Ci saranno dei contenuti gratuiti oltre ad altri personaggi giocabili, contenuti online, nuove modalità, missioni e aggiornamenti.

In Watch Dogs: Legion, Londra sta affrontando la sua rovina. Tra i crescenti disordini di una Londra sempre più inquieta, un’entità sconosciuta nota come Zero-Day riesce a far accusare la resistenza segreta di DedSec di alcuni attacchi terroristici coordinati che hanno devastato la città. In seguito a questi fatti, alcuni criminali opportunisti, provenienti da ogni angolo di Londra, prendono il controllo della città riempiendo il vuoto lasciato da un governo ormai sconfitto. Come membri di DedSec, in Watch Dogs: Legion, i giocatori affronteranno questi criminali, tra sadici, mercenari, cyber criminali e molti altri. Dovranno essere pronti ad affrontare ogni genere di situazione, ma soprattutto dovranno reclutare nuovi membri nella resistenza di DedSec per sconfiggere i criminali, liberare Londra e svelare l’identità di Zero-Day.

