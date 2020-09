In Lombardia 12mila medici e infermieri infettati dal Coronavirus

Sono 12mila i medici e gli infermieri che si sono ammalati di Covid-19 dall'inizio della pandemia nella sola Lombardia.

Il peso percentuale della categoria sul totale dei casi registrati nella regione più colpita dal Coronavirus in Italia è impressionante: 11,7%, visto che secondo i dati ufficiali della Regione, il totale dei casi che si sono verificati in Lombardia dell'ormai celebre notte tra il 20 e il 21 febbraio a Codogno sono 102.303, aggiornati a ieri, mercoledì 9 settembre. È stato l'assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, durante un'interrogazione alla commissione salute, a rendere noto il bilancio aggiornato relativo agli operatori sanitari che, mentre stavano combattendo il virus, ne sono stati infettati. Le vittime del virus, al 7 settembre, sono 76.

Era un medico lombardo, Roberto Stella, il primo camice bianco a morire in Italia per il coronavirus. Stella era presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Varese, aveva 67 anni ed esercitava la sua professione a Busto Arsizio. È morto all'alba dell'11 marzo all'ospedale di Como, dove è stato ricoverato per insufficienza respiratoria causata dal virus.

Oltre agli operatori sanitari, nel corso della stessa interrogazione, il Commissario Gallera ha fornito un aggiornamento su un'altra categoria che ha pagato a caro prezzo la pandemia: gli anziani ospitati in case di riposo. Al 31 luglio, "14.703 ospiti RSA sono risultati positivi al Covid", comprese 3.378 vittime. Sul vero massacro avvenuto nella RSA, sono aperte diverse inchieste giudiziarie.