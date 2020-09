Assassin’s Creed Valhalla uscirà in tutto il mondo il 10 novembre

Ubisoft porterà Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion come primi titoli di lancio su Xbox Series X | S

Oggi, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla, il prossimo capitolo della serie Assassin’s Creed, uscirà il 10 novembre 2020 su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4, l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento Ubisoft, e Stadia. Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion saranno entrambi titoli di lancio su Xbox Series X | S e usciranno su Playstation 5 al lancio della console. Watch Dogs: Legion uscirà il 29 ottobre 2020 su Xbox One, PlayStation 4, l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, e Stadia.

Con entrambe le uscite disponibili per il lancio della nuova Xbox Series X | S, Ubisoft dà ai giocatori l’opportunità di godersi l’esperienza di gioco di nuova generazione con due dei suoi franchise più iconici. Sfruttando le funzionalità e le potenzialità all’avanguardia delle nuove console, Ubisoft scatena la profondità dei suoi open world come mai prima d’ora, dimostrando il proprio impegno nello sviluppo di videogiochi davvero coinvolgenti.

“Siamo entusiasti di annunciare che i giocatori potranno scoprire Assassin’s Creed Valhalla prima del previsto! Non vediamo l’ora di vedere il mondo che abbiamo creato negli ultimi 3 anni prendere vita su tutte le piattaforme, incluse le console di nuova generazione con Xbox Series X | S il 10 novembre.” ha dichiarato Julien Laferrière, Produttore di Assassin’s Creed Valhalla.

Con Xbox Series X | S, Assassin’s Creed Valhalla sfrutterà le grafiche migliorate e permetterà ai giocatori di godersi anche i più piccoli dettagli degli scenari open world della Norvegia e dell’Inghilterra. Su Xbox Series X, Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile in 60 FPS in risoluzione full 4K.

La Londra del futuro prossimo di Watch Dogs: Legion trarrà beneficio dall’Hardware Accelerated Raytracing della nuova Xbox Series X | S: dagli enormi schermi digitali di Piccadilly Circus, alle luci al neon e gli ologrammi di Camden High Street, la potenza dei riflessi e delle rifrazioni in tempo reale porterà un livello di realismo mai visto prima a questo setting urbano.

Inoltre, sia Assassin’s Creed Valhalla che Watch Dogs: Legion sfrutteranno le potenzialità delle nuove console offrendo ai giocatori texture a risoluzione più alta e resa delle ombre migliorata, oltre a un maggior numero di dettagli su Assassin’s Creed Valhalla. Entrambi i giochi trarranno vantaggio dal Direct Storage, che porterà a tempi di caricamento più brevi e un’esperienza di gioco più fluida.

Infine, Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion sfrutteranno anche la tecnologia Smart Delivery, che permetterà ai giocatori di comprare il gioco una sola volta e di giocarci su Xbox One o Xbox Series X | S dal 10 novembre 2020. Entrambi i giochi supporteranno la funzione cross-save tra Xbox One e Xbox Series X | S, permettendo ai giocatori di mantenere i propri progressi su entrambe le piattaforme.

Con sviluppo guidato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla segue la saga epica di Eivor, un feroce saccheggiatore vichingo cresciuto ascoltando storie di battaglie e di gloria. Offrendo un’esperienza vichinga coinvolgente, Assassin’s Creed Valhalla trasporta i giocatori in un fantastico e misterioso open world, ambientato durante i brutali Secoli Bui dell’Inghilterra. I giocatori potranno sfruttare nuove funzionalità guidando i raid, gestendo il proprio insediamento e accrescendo il proprio potere guadagnandosi un posto tra gli dèi del Valhalla. Le Gold, Ultimate e Collector’s Edition di Assassin’s Creed Valhalla, così come i prodotti Ubicollectibles sono disponibili per la prenotazione. I fan che prenoteranno Assassin’s Creed Valhalla riceveranno al lancio la missione bonus “La Via del Berserk”, in cui i giocatori potranno unirsi a un Berserk Nordico in cerca di vendetta.

Per ulteriori informazioni su Assassin’s Creed, visitare: assassinscreed.com

In Watch Dogs: Legion, sviluppato sotto la guida di Ubisoft Toronto, Londra sta assistendo alla propria rovina. Nel bel mezzo della crescente inquietudine di una Londra senza tregua, un’entità sconosciuta chiamata Zero-Day sta cercando di far accusare la resistenza segreta DedSec per una serie di bombardamenti coordinati in varie zone di Londra. Criminali opportunisti provenienti da ogni angolo di Londra hanno riempito il vuoto lasciato dal governo sconfitto. Come membri di DedSec, i giocatori si scontreranno con quei criminali opportunisti in Watch Dogs: Legion; sadici, mercenari, cybercriminali, e altro ancora; dovranno prepararsi ad affrontare ogni eventualità. I giocatori dovranno reclutare membri che si uniranno alla loro resistenza DedSec per sconfiggere quei criminali opportunisti, liberare Londra e svelare l’identità di Zero-Day.

Leggi su insidethegame.home.blog