Belen Rodriguez ... addio Stefano : la prima uscita ufficiale con la nuova fiamma

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più: durante una cena a Milano tra amici e la nuova fiamma è la stessa showgirl che ha condiviso un video della serata sui social, mentre ora le prime foto scattate dai paparazzi sono state pubblicate.

Per evitare di dare uno scoop clamoroso ai paparazzi, è stata la stessa Belen Rodriguez a rivelare tramite i social di essere a cena con Antonino Spinalbese, il parrucchiere 25enne con cui era stata paparazzata in un bacio appassionato a Ibiza. Pare che i due non si sarebbero più nascosti e infatti, a una cena a Milano, erano in compagnia di amici.

Per la showgirl, sarebbe la prima storia importante dopo la seconda fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Belen non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e sui social sono già tantissimi i commenti di gossip sulla differenza di età tra i due (intorno ai 10 anni).

Con il giovane parrucchiere milanese le cose andranno diversamente? La showgirl, tornata single da poco, non ha nascosto che per lei sarebbe stato un periodo di grande sofferenza e di voler puntare solo ed esclusivamente sul figlio Santiago.