Red Dead Online: missione avvistamento Cervo Maschio Ombra

PARE CHE A ANNESBURG SI AGGIRI IL MISTERIOSO CERVO MASCHIO OMBRA. Nuova missione di avvistamento, Studi sul vitalismo del cervo, nuova Serie estrema e altro.

Ad Annesburg si parla insistentemente di uno strano cervo con il manto completamente nero e corna scure mai viste prima. Come tutti i cervi, di solito evita gli esseri umani e potrebbe fuggire se disturbato, ma fa’ attenzione: il cervo maschio ombra leggendario assale le persone quando si sente minacciato. I bracconieri, attirati dall’aura mistica della creatura, hanno preparato accampamenti lungo le sue tracce. Fai attenzione quando lo segui e ti avvicini.

Tutti i Naturalisti possono avviare questa nuova missione di avvistamento parlando con Harriet al suo negozio.

Se riuscirai a sedare e a prelevare un campione del cervo maschio ombra, riceverai come ricompense un gilet gratis a tua scelta e 100 munizioni sedative per la tua prossima spedizione; uccidilo e scuoialo per ricevere come ricompensa 100 munizioni Express per armi a ripetizione.

GUS’ TRAPPER STORE

Gus Macmillan, un uomo semplice, è la persona giusta per soddisfare il tuo desiderio di indossare pellicce di lusso e realizzare trofei. Portagli la pelle del cervo maschio ombra per sbloccare l’acquisto del Soprabito Ombra. Se decidi di realizzarlo, riceverai una ricompensa per una bandoliera a tua scelta.

STUDI SUL VITALISMO

A volte la scienza supera la fantasia. Dopo la recente scoperta di una nuova pianta, l’Harrietum Officinalis, Harriet crede di aver scoperto come vivere nei panni di un umile cervo maschio. I Naturalisti che si dedicheranno agli Studi sul vitalismo di Harriet dopo aver ottenuto gratis le note Studi sul vitalismo: Cervo godranno non solo di un’esperienza extracorporea, ma anche di una ricompensa per una Mappa del tesoro gratuita.

I Naturalisti devono essere di rango 5 o superiore per scoprire gli Studi sul vitalismo di Harriet.

SERIE DI CONQUISTE (ESTREMA)

Hai il grilletto facile? La competizione è il tuo vizio principale? Vinci nella serie in evidenza della settimana, la Serie di Conquiste (estrema), per ricevere una ricompensa per un cappello gratis a tua scelta.

SCONTI

Gli accessori sono importanti: spesso una seconda arma da fuoco può fare la differenza tra la vita e la morte. C’è una serie di sconti a disposizione in Red Dead Online, tra cui:

-40% su abiti, fondine mancine e cinturoni e -30% sulle armi a ripetizione.

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti leggendario

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 14 settembre riceveranno un Soprabito Icahi gratuito realizzato in pelle di cinghiale pregiata, cinque ricompense per una scatola di munizioni Nitro Express gratis e una ricompensa per 50 Cartucce sedative Varmint.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

