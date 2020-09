Si suicida in diretta Facebook sparandosi in faccia: Il video diventa virale su TikTok

Sono immagini spaventose, quelle che sono diventate virali su TikTok e hanno girato diversi siti online che hanno osato rilanciarle, mancando di rispetto al dolore dell'uomo dietro questo gesto estremo.

Questi sono i filmati degli ultimi secondi della vita del 33enne che si è suicidato nella sua casa in Mississippi il 31 agosto mentre trasmetteva in streaming un live di Facebook dal suo computer. L'uomo - un ex veterano militare che ha prestato servizio in Iraq - può essere visto parlare alla telecamera prima di porre fine a tutto sparandosi in faccia.

La testa dell'uomo rimane totalmente smembrata e poco dopo si vede arrivare la polizia che si trova di fronte alla scena atroce. L'uomo ha lavorato in una fabbrica della Toyota a Blue Springs ed è stato recentemente licenziato e ha rotto con la ragazza. Il terribile video è tornato poiché è stato recentemente caricato su TikTok, un'app estremamente popolare tra bambini e adolescenti, ed è arrivato sulla home page tra i video di tendenza. Quindi ci sono stati innumerevoli utenti che hanno inconsapevolmente visto la scena atroce.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato al Daily Star Online: “Domenica sera, le clip di un suicidio che erano state trasmesse in live streaming su Facebook sono circolate su altre piattaforme, incluso TikTok. I nostri sistemi hanno rilevato e segnalato automaticamente questi video per aver violato le nostre norme sui contenuti che mostrano, elogiano, glorificano o promuovono il suicidio. Stiamo bannando gli account che tentano ripetutamente di caricare la clip e apprezziamo lo sforzo dei membri della nostra community che hanno segnalato il contenuto e messo in guardia gli altri dalla visione o dalla condivisione del video in questione su qualsiasi piattaforma per rispetto della persona e della sua famiglia”.